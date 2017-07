Santini cataloga de “chisme” la controversia entre Yulín Cruz y Ferrer

El exalcalde capitalino Jorge Santini catalogó de “chisme” la controversia entre la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, y dijo que “no son otra cosa que una estrategia para distraer a la opinión pública de los problemas de corrupción en ese municipio”.

“Cruz Soto dispara, pero no combate, esa ha sido su trayectoria. Le gusta hacerse la víctima y vive en una lucha con ella misma. Ya el pueblo ha comprobado cómo funciona, cómo suele estar inmiscuida en lo menos importante, mientras la capital está abandonada”, señaló el exprimer ejecutivo municipal.

Agregó que la alcaldesa “es la misma que con bombos y platillos repartía miles y miles de dólares, porque se empeñaba en tener equipos de baloncesto y voleibol que hoy no existen. La alcaldesa de San Juan sabe que tiene los días contados en la alcaldía de San Juan”.

Agregó que “la nueva pelea de Carmen Yulín, donde la desenmascaran por querer meter la política en la fundación Luis Muñoz Marín, y termina haciendo el evento en la marquesina de su comité con no menos de una docena de personas, es una excusa para distraer y que no se hable de sus problemas de corrupción”.

“La alcaldesa ya no sabe qué decir ni cómo llamar la atención. Hace unos días decía que no aspiraría a San Juan, hoy dice que a lo que no aspiraría es a Washington. Obviamente, le tiene miedo a nuestra comisionada residente, Jenniffer González Colón”, aseveró el político del Partido Nuevo progresista (PNP).

Recordó que “el otro día vimos a una alcaldesa totalmente destemplada, hablando con coraje. Mañana veremos a una alcaldesa recogiendo velas y tratando de hacerse la víctima, diciendo que no dijo lo que dijo. La realidad es que la alcaldesa tiene problemas serios de personalidad que se traducen en su desempeño en la capital”.