Junta Universitaria favorece presupuesto presentado por el presidente de la UPR

El presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman Barrera, presentó hoy ante la Junta Universitaria el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2017-2018.

La Junta Universitaria como ente asesor del sistema universitario lo recomendó favorablemente, se indicó en un comunicado de prensa del propio presidente interino.

El proyecto de presupuesto deberá ser presentado ahora ante la Junta de Gobierno de la UPR.

La Junta Universitaria tiene las funciones de mantener integrado el sistema universitario respecto a su planificación y la de asesorar al presidente en la coordinación de la marcha de las diferentes unidades institucionales en sus aspectos académicos, administrativos y financieros.

La Junta Universitaria está compuesta por el presidente, los once rectores, once representantes claustrales, once representantes estudiantiles de las unidades del sistema y funcionarios de la UPR.

Hillman, recientemente nombrado al cargo de manera interina, saltó a la palestra pública cuando en una entrevista con un medio de prensa de circulación general dijo: “soy un Rambo”, en alusión al personaje de las películas de un violento soldado norteamericano en las junglas indo-asiáticas.