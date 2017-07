Alfa Rock se convertirá en una emisora cristiana

Los fanáticos del rock en Puerto Rico están de luto, tras la finalización de una era en el ambiente musical de la isla con la venta de la estación de radio Alfa-Rock 105.7.

Según trascendió en redes sociales y portales de Internet, la estación, que por los pasados 39 años fue la favorita de los rockeros boricuas, fue vendida a una fundación educativa y mediática que agrupa diversos ministerios religiosos, por lo que a través de sus ondas se comenzará a transmitir música cristiana.

El fin de una era en la radio puertorriqueña… Tras la venta de Alfa Rock, la emisora cambiará su formato a música cristiana #RIP #AlfaRock pic.twitter.com/GFg516nLRs — Robby Cortés (@RobbyCortes) July 24, 2017

Según reporta el portal All Access Music Group, Brodcasting and Programming Systems of Puerto Rico, dueños de Alfa Rock, vendieron la estación a Educational Media Foundation en una transacción de $2.9 millones que abarca las facilidades físicas de la emisora y sus transmisores.

Metro se comunicó con la estación donde se indicó que la venta fue radicada el pasado viernes, pero se hizo efectiva hoy. De igual forma, aseguraron que los empleados, quienes quedaron desempleados, fueron informados de la desición mucho antes de que se emitiera el acuerdo de compra en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés).

No obstante, comentaron que en tres meses Alfa Rock, que debutó su señal el 25 de junio de 1978, dejará de sonar para darle paso a K-Love Contemporary Christian Music Network que transmitirá una música cristiana distinta a la que comúnmente se escucha en Puerto Rico.