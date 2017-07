Federación de Maestros afirma que maestros transitorios no serán recontratados

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) insistió hoy en que “miles de maestros transitorios no serán recontratados por el Departamento de Educación debido al cierre masivo de escuelas”, hechos que a su juicio fueron confirmados ayer a través de la cuenta de Twitter de la secretaria de Educación.

“No se anticipa necesidad de más puestos transitorios; si usted no ha sido contratado ya, Team Teaching es la última opción”, fueron las expresiones realizadas este sábado por la secretaria Julia Keleher en Twitter.

Para Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR, “con estas escuetas expresiones, la secretaria Keleher confirmó lo que había anticipado la Federación: miles de maestros transitorios no serán recontratados por el Departamento de Educación debido al cierre masivo de escuelas. Con esto queda clara la importancia que tenía defender las escuelas contra el cierre”.

Sólo resta reclutar un número de maestros bajo el programa de Team Teaching, según el Departamento de Educación.

“A los maestros que soliciten pasar al programa de Team Teaching se les sacará de la lista de turnos que obliga al Departamento a hacer los nombramientos por mérito. El criterio ambiguo de las ‘necesidades del servicio’ permitirá contratar sobre la base del amiguismo y favoritismo sin regulaciones”, añadió Martínez Padilla.

Cuestionada por la Federación por medio de Twitter, Keleher enfatizó en que no honrará los turnos y el mérito. “La situación es que no hay puestos transitorios disponibles. Así que los turnos no se aplica”, escribió la funcionaria.

Ante la pregunta de una maestra, la secretaria pareció responderle con cinismo. “Estoy en el registro de turnos. ¿Sólo por solicitar en Team Teaching pierdo mi turno?”, preguntó la maestra. Y Keleher le respondió: “No lo pierdes. Voluntariamente lo dejas”.

Martínez Padilla explicó que “para optar por el programa de Team Teaching los maestros deberán firmar un relevo donde aceptan ser sacados del registro de turnos y que no impugnarán si entienden que un nombramiento fue ilegal. Ante los requerimientos presentados por la FMPR, la funcionaria se reafirmó en que los maestros no tendrán derecho a cuestionar sus arbitrariedades”.

En una de sus expresiones, la secretaria afirma: “No hay fondos estatales para los puestos donde el registro se aplicaría, así que no hay que impugnar”.

Los maestros que opten por solicitar Team Teaching no podrán aspirar a ocupar plazas que surjan por renuncias, retiros de maestros o licencias de maternidad o enfermedad durante el año escolar 2017-2018.

“No se nombrarán las plazas de bibliotecarios vacantes, dejando sin este servicio esencial a miles de niños. Nada se ha dicho del nombramiento de trabajadores sociales y consejeros, lo que apunta a que, por ‘no ser prioridad’ para la secretaria Keleher, las posiciones quedarán vacantes”, denunció la presidenta de la Federación.

A su entender, “asistimos a uno de los ataques más brutales contra la educación pública. Cierres de escuelas, miles de maestros sin trabajo, reducción de la oferta académica y los servicios a nuestros niños y la anunciada privatización de las escuelas sobre la base del modelo chárter”.

La Federación de Maestros hizo un llamado a reflexionar sobre lo que sucede y a actuar. “Lo que ya hemos perdido como magisterio y como comunidades escolares es resultado de los planes de un gobierno y una Junta de Control Fiscal que administra para, con nuestro dinero y sudor, pagarles a los bonistas”, argumentó.