Carmen Yulín aclara que no presentó ninguna renuncia

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, sostuvo el domingo que no planteó su renuncia a la vicepresidencia del Partido Popular Democrático (PPD), que sus expresiones fueron tergiversadas por terceros, y que no quiere pelear con el presidente de la colectividad, Héctor Ferrer.

En declaraciones escritas, enviadas luego de que Ferrer dijera que le aceptaba la renuncia, Cruz indicó que “dados los planteamientos hechos por varios miembros de la Junta del Partido sobre mi convicción de la necesidad el cambio hacia la soberanía, dije que iba a someter a la Asamblea del PPD para que esa Asamblea ratificara si yo como soberanista, cabía dentro del PPD y debería permanecer en la vicepresidencia”.

Según lo dicho el pasado sábado, Cruz Soto expresó “que me cueste a mí las elecciones. Que el juicio pase sobre mí. Que en la Asamblea del Partido Popular, yo le voy a poner al presidente Hector Ferrer Ríos en las manos la vicepresidencia de las mujeres. Para que las mujeres del Partido Popular Democrático allí refrenden si me quieren de vicepresidenta. Soberanista como soy, revolucionaria como soy y mirando al futuro. Que lo digan en la Asamblea del Partido Popular Democrático. Y la que estoy poniendo es mi vicepresidencia, la mía. Porque como parece que la cosa es conmigo, pues vamos pa’ alante”.

“Tanto es así, que ninguno de los medios presentes reseñó mi alegada renuncia. No la reseñaron porque no ocurrió tal cosa ni hubo tal expresión”, insistió en sus declaraciones escritas.

Cruz indicó que “como partido, pierden credibilidad cuando se insiste en tergiversar los hechos y verlos desde una óptica que se aleja de la realidad”.

Y le envió un mensaje a Ferrer. “Héctor, mi pelea no es contigo. No lo tomes personal. Te repito: mi pelea no es contigo. Mi pelea es contra la Junta de Supervisión Fiscal, que deja de manifiesto nuestra condición colonial. Mi pelea es a favor de la gente de Peñuelas y contra el depósito de cenizas tóxicas en Puerto Rico; peleo junto al País por la Universidad de Puerto Rico…”,

Sostuvo, además, que su pelea, dentro del PPD, es con los que le rinden tributo al ‘inmovilismo’, con los que supuestamente, tienen secuestrado el partido, porque no pueden aceptar que su momento pasó.

“Sobre el reto lanzado a esta servidora y la presidencia del PPD: para pelear se necesitan dos. Ambos sabemos que quizás nos encontraremos más adelante en lados opuestos. Cuando llegue ese momento, si llega, en mí siempre tendrás a alguien que verá en ti no un enemigo ni un adversario, sino un correligionario con visiones distintas a las mías; y como hasta ahora, siempre te trataré con respeto”, añadió Cruz.

La ejecutiva municipal sostuvo que este no es el momento de peleas entre populares que quieren el bien para Puerto Rico. “Este es el momento de demostrarle al País que somos capaces de una gran alianza popular para comenzar a construir las bases de una gran alianza puertorriqueñista. Para pelear contigo, conmigo no cuentes. Para pelear por Puerto Rico, esta Patria sabe que cuenta conmigo siempre”.

Más temprano, Ferrer dijo que “hay un solo Partido Popular, no pueden haber estructuras paralelas. La alcaldesa puso a disposición su posición como vicepresidenta. Le estoy aceptando la renuncia y convocando a la elección para el primero de octubre. Ella puso a disposición la plaza, no fui yo, yo no se la pedí. Y aprovecho para preguntarle que si quiere ser presidenta que me lo diga, para citar al Consejo General… si quiere ser presidenta que me lo diga ahora y convocamos una elección para que me rete y derrotarla de una vez”.

Cruz aclaró que le adelantó al presidente del PPD que tendría una serie de diálogos a través de todo Puerto Rico con personas que están dentro y fuera del Partido Popular. “Ayer adelanté que como parte de esa agenda habríamos de comenzar una serie de conversatorios llamada ‘Diálogo Patrio’”, indicó.

Por su parte, el senador Eduardo Bhatia dijo que “vamos a dejar la pelea chiquita. El liderato de Puerto Rico necesita crecerse y necesita unirse. Y en este momento, si uno puede hablar o no en un sitio, vamos a trascender todo eso”.

Entratanto, el exgobernador Rafael Hernández Colón, quien fue uno de los oradores en los actos del Estado Libre Asociado celebrados este domingo en la Fundación Luis Muñoz Marín, dijo que “el ELA tiene que tomar las formas de los años venideros. Para enfrentar los retos contemporáneos… este es el tipo de discusión que tenemos que tener ahora, Hernández Colón rechazó opinar sobre las expresiones de Cruz Soto y Ferrer Ríos.