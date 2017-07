Jenniffer González consigue fondos federales para universidades

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, siglas en inglés) le asignó un millón 685,324 dólares al Sistema Caribeño de Observación Costera Oceánica (CariCOOS) establecido en el año 2005, del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) para continuar con su investigación bajo el proyecto Enhancing Coastal Intelligence for the US Caribbean.

Así lo anunció hoy la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, quien también informó que una asignación de 398,501 dólares al Recinto de San Germán de la Universidad Interamericana.

La comisionada residente se reunió en marzo pasado en su oficina en la capital federal con la doctora Sylvia Rodríguez y el profesor Julio Morell, de CariCOOS, para discutir el programa y su financiamiento.

A través de continuas y mejoradas capacidades de observación y modelización para las aguas costeras del Caribe, CariCOOS busca integrar la información nueva y la ya existente en herramientas prácticas para la entrega de información a los interesados dentro de distintos niveles de conocimientos oceanográficos.

El objetivo es proporcionar una inteligencia costera comprensible y accesible para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios -desde un pescador comercial hasta investigadores y operadores de buques- mientras sigue sirviendo como fuente de datos oceánicos confiables y oportunos en la región.

Por su parte, el Departamento de Educación a nivel federal le otorgó a la Universidad Interamericana los casi 400 mil dólares bajo el College Assistance Migrant Program (CAMP); Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA).

El propósito de CAMP es proveer apoyo académico y financiero para ayudar a trabajadores agrícolas migrantes y estacionales y miembros de su familia inmediata a completar su primer año de universidad y continuar en educación postsecundaria.