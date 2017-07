En vivo y a todo color la vista preliminar contra Perelló

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) permitió la transmisión televisada en vivo de la vista preliminar (VP) contra el ex presidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló Borrás el próximo 15 de agosto.

En resolución emitida hoy, el TSPR autorizó a Noticentro (Canal 4) a transmitir la vista preliminar con equipo audiovisual, particularmente porque las partes (el abogado de defensa José “Tonito” Andreu Fuentes y la oficina del fiscal especial independiente Ramón Mendoza) no comparecieron a expresarse ni objetar la solicitud de prensa.

El TSPR tiene un reglamento estricto que regula las transmisiones de los casos judiciales, que solo se permiten a manera de excepción.

La vista de regla 6, que es un procedimiento anterior a la VP y cerrado al público, fue abierto en el caso de Perelló por solicitud de la agencia Inter News Service y otro medio del país.

No obstante, en el caso de la VP, no hubiesen permitido la transmisión los jueces asociados Edgardo Rivera y Mildred Pabón Charneco. Mientras, el juez asociado Feliberti Cintrón otorgaría otros cinco días para que se expresaran las partes antes de disponer del recurso. Los jueces asociados Anabelle Rodríguez y Colón Pérez no intervinieron. Colón Pérez era el asesor del gobernador Alejandro García Padilla para asuntos legislativos cuando Perelló era presidente de la Cámara.

En el caso de Regla 6, el abogado se opuso tenazmente a que se abriera a la prensa, mientras el fei Mendoza no tuvo objeción alguna.

El pasado 28 de junio, el juez del tribunal de San Juan Edgar Figueroa Vázquez encontró causa probable para arresto contra el expresidente de la Cámara de Representantes en los 9 cargos graves según imputados por los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza y Leticia Pabón.

En una accidentada vista en que los abogados de defensa cuestionaron la determinación histórica del tribunal de abrir la sala a la prensa, también se encontró causa en todos los 4 cargos, entre ellos extorsión, contra Glenn Rivera, exfuncionario de ese cuerpo.

Los delitos se relacionan con el esquema de corrupción del empresario Anaudi Hernández junto a esos exfuncionarios. Hernández logró un contrato para montar un nuevo cuadro telefónico en la Cámara, sin embargo el proceso fue fraudulento,

A Perelló se le fijó una fianza de $500 por cada cargo, unos $4,500 en total, de los que podría librarse pagando el 10% en efectivo a través de un fiador, según exigió el tribunal.

Los cargos contra Perelló son por violaciones a la ley de ética gubernamental por no informar un dinero que recibió de manos de Lutgardo Acevedo. Según las denuncias, recibió $10,000 que no reportó. Al momento no se sabe el destino de estos dineros. Anaudi Hernández, que fue testigo de esta entrega en efectivo, así como el propio Acevedo serán testigos de cargo.

Hay otras denuncias relacionadas con el fraude del cuadro telefónico, que refieren violaciones a la función pública de Perelló, como obtener información y ofrecerla a terceros para el beneficio de estos e intervenir para que se logre el contrato.

Hay un delito de malversación de fondos, al beneficiar a una persona o empresa específica, sin sujetarse a los rigores que impone la ley.

La declaración jurada de Anaudi contiene hechos corroborados en los que apunta a Perelló con conocimiento del esquema de fraude en la Cámara.

El FEI, que sometió el caso por expediente, produjo 11 declaraciones juradas.

Contra Xavier González, exsecretario de la Cámara, no se presentaron denuncias hoy. Mendoza indicó a la agencia Inter News Service (INS) que lo citará para someterle denuncias. Alguna de ellas será extorsión.

La vista de conferencia de vista preliminar se pautó para el 6 de julio, mientras la vista preliminar será el 15 de agosto.