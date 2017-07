Senador McCain busca eliminar restricciones de cabotaje de la isla

El senador John McCain radicó una medida que pretende enmendar la Ley Jones y eliminar las restricciones de cabotaje que enfrenta Puerto Rico.

El proyecto expone que la ley puede ser llamada como ‘‘Open America’s 5 Waters Act of 2017’’ y tiene como propósito abaratar los costos de los pruoductos que llegan a la isla, al eliminar la regla de que todo producto que venga a la isla sea a través de un barco estadounidense.

“Hoy he reintroducido un proyecto de ley para derogar la desactualizada y proteccionista Ley Jones para promover el libre comercio y el crecimiento económico”, dijo el congresista en su cuenta de Twitter al anunciar la medida.

Today I reintroduced bill to repeal the outdated & protectionist Jones Act to promote free trade & economic growth https://t.co/QdEXrkxo9E

— John McCain (@SenJohnMcCain) July 13, 2017