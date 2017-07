Acreedores AEE solicitan nombramiento de un síndico

Los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitaron en el Tribunal Supremo un síndico para la corporación pública, reseñó el diario The Wall Street Journal.

Ese medio destacó que la corporación, al igual que otras entidades o acreedores, pidió el levantamiento del stay de litigios y que se nombre dicho síndico.

La solicitud fue hecha por Angelo Gordon & Co., BlueMountain Capital Management, Marathon Asset Management LLC; los fondos de inversión Franklin Resources Inc., OppenheimerFunds Inc. y las aseguradoras Assured Guaranty Ltd. y MBIA Inc.

A principios de este mes la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó la petición de Título III para la AEE, luego de que el ente creado por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) rechazara el acuerdo de reestructuración (AEE, por sus siglas en inglés).