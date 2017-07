Trump arremete contra los demócratas y los culpa por fracaso de proyecto de salud

Pese a los intentos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no logrará cumplir –al menos por el momento– con una de sus más importantes promesas de campaña durante la carrera presidencial, la revocación y reemplazo de la reforma de salud conocida como “Obamacare”.

A seis meses de haber sido inaugurado como líder del Ejecutivo, el mandatario no ha logrado que sus colegas republicanos en el Congreso lleguen a un acuerdo para lograr el reemplazo de la reforma, el proyecto emblemático de la pasada administración del presidente Barack Obama.

“Los republicanos deberían simplemente REVOCAR el fallido a Obamacare ahora y trabajar en un nuevo Plan de Salud que comenzará con una pizarra limpia. ¡Los demócratas de unirán!”, escribió el presidente Trump en su cuenta personal de Twitter.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de julio de 2017

“Fuimos dejados por todos los demócratas y algunos republicanos. La mayoría de los republicanos fueron leales, fabulosos y trabajaron muy duro. ¡Volveremos!”, añadió el mandatario.

We were let down by all of the Democrats and a few Republicans. Most Republicans were loyal, terrific & worked really hard. We will return! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de julio de 2017

Las declaraciones de Trump surgen luego de que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, expresara a través de un comunicado que solicitará a la cámara alta que apruebe una iniciativa de revocación total del “Obacamare”, luego de reconocer el fracaso de la mediada de reemplazo que presentó el pasado jueves.

Pocas horas antes del anuncio, los senadores republicanos Jerry Moran y Mike Lee dieron un golpe fatal a la propuesta para sustituir el “Obamacare”, al sumarse a otros dos senadores opuestos a la medida, dejando a McConnell sin los votos necesarios para que el proyecto fuera aprobado.

Trump, mientras tanto, insistió en Twitter en que el Senado debe activar la llamada Opción Nuclear para aprobar la medida de revocación de la reforma de salud actual.

“El Senado debe pasar a una mayoría de 51 votos en lugar de 60 votos actuales. Incluso partes de la derogación completa necesitan 60. 8 Dems controlan el Senado. ¡Loco!”, escribió.

The Senate must go to a 51 vote majority instead of current 60 votes. Even parts of full Repeal need 60. 8 Dems control Senate. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de julio de 2017

De acuerdo a Prensa Asociada, el líder senatorial indicó que en los próximos días el Senado considerará la iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes y la primera orden del día será la revocación del Obamacare efectiva en dos años. No habló en detalle sobre la fecha de la votación.