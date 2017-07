Denuncian falta de herramientas para medir el turismo en Puerto Rico

El director de Investigación y Análisis de Foundation for Puerto Rico, Arnaldo Cruz, presentó el estudio más reciente de la organización sin fines de lucro, Economía del Visitante: hacia un Sistema Nacional de Estadísticas de Turismo.

“Desde marzo 2016, a través de nuestra primera publicación Economía del Visitante: del conocimiento a la acción, la Fundación ha estado abogando por la necesidad de un Sistema Nacional de Estadísticas de Turismo (SNET). En esta publicación decidimos profundizar aún más en el tema, detallando los pasos necesarios para desarrollar el primer Sistema de Estadísticas de Turismo en Puerto Rico”, explicó Cruz en una comunicación escrita.

En dicho documento, la Fundación enumera los elementos principales de este Sistema, los cuales van más allá del acopio de datos, ya que incluyen el marco conceptual (definiciones y conceptos), los sistemas y procesos para el manejo de información y el manejo de estimados; así como los acuerdos de colaboración necesarios para manejar el Sistema de manera ordenada y sistematizada.

“Como en todos nuestros estudios, realizamos un análisis del estado actual de Puerto Rico en relación a las estadísticas de turismo. A modo de proveer contexto, identificamos nueve tablas estadísticas recomendadas por la Organización Mundial de Turismo (OMT), las cuales desafortunadamente Puerto Rico no produce, mientras que otros destinos sí los producen. Así mismo, hacemos señalamientos a errores metodológicos con estadísticas que se publican actualmente. Es sumamente difícil evaluar el desempeño del sector, ya que carecemos de indicadores para compararnos con el resto del mundo, medimos el turismo de manera incompleta y utilizamos un marco conceptual incorrecto”, destacó el experto en economía y métodos cuantitativos.

Tan reciente como el pasado sábado (15 de julio de 2017) el periódico español El País, en referencia al crecimiento turístico en Puerto Rico por el éxito de Despacito de los cantantes puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, cuestionaba el aumento reportado tanto por la prensa latina, como española ya que, según publicado, ninguna fuente oficial puertorriqueña ha confirmado el número.

La segunda recomendación de la Fundación es la creación de un comité de trabajo multisectorial que, junto al gobierno, trabaje en la implementación de los diferentes componentes del SNET y con el cumplimiento de los mismos. Por último, reconociendo que tomará tiempo poder cumplir con todas las estadísticas establecidas por la OMT, la organización recomienda comenzar a trabajar inmediatamente con tres herramientas indispensables para el desarrollo del SNET: la Encuesta del Viajero, la Matriz de Insumo Producto y la Encuesta de Ingresos y Gastos del Hogar que nos permitan, entre otras cosas, conocer patrones demográficos y de consumo de nuestros visitantes.

Reaccionan el Instituto de Estadísticas y los economistas

Mario Marazzi-Santiago indicó que “considerando los grandes atractivos turísticos de Puerto Rico es inconcebible que no podamos contar con un Sistema Nacional de Estadísticas de Turismo, al igual que las demás islas del Caribe. Es una situación que el Instituto de Estadísticas lleva un tiempo tratando de mejorar, por ejemplo, a través de nuestro trabajo con la Encuesta del Viajero. Es además una situación que queremos seguir atendiendo con la pronta realización de una Encuesta de Ingresos y Gastos. El estudio realizado por Foundation for Puerto Rico llega justo en el mejor momento para empezar a desarrollar el Sistema. Confiamos que la re-estructuración de los servicios turísticos, a través de la creación del DMO, sirva de catalítico para este propósito.”

Por su parte, el economista Joaquín Villamil catalogó de positiva la aportación de Foundation for Puerto Rico: “Este trabajo es una aportación positiva para que podamos contar con mejor información y estar en posición de tomar decisiones correctamente”.

Harán conferencia sobre el SNET

Para discutir la necesidad de este Sistema Nacional de Estadística de Turismo y conocer las perspectivas de expertos en los temas de economía y estadísticas, Foundation for Puerto Rico celebrará el próximo viernes, 21 de julio de 2017 el foro: Perspectivas sobre un Sistema Nacional de Estadísticas.

El foro, el cual se llevará a cabo en el Colaboratorio by Foundation for Puerto Rico, comenzará a las 10:00am y contará con la participación de: Mario Marazzi, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; Luis García Pelatti, ex presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico; Joaquín Villamil, economista y presidente de la Junta de Directores de Estudios Técnicos, Inc.; y Antonio J. Fernós, economista de Advanced Research Center.

