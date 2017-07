Atacan a Miss por usar guantes en visita a orfanato de niños con VIH

La Miss Sudáfrica 2017, Demi Leigh fue criticada fuertemente en las redes sociales, luego de que se publicaran varias imágenes de su visita a un orfanato de niños enfermos con VIH, en donde se le ve utilizando guantes.

“Estamos tan agradecidos de poder ser parte de esta iniciativa. Gracias por invitarnos”, escribió la beldad de 22 años, junto a una serie de fotos colgadas en sus redes sociales.

Tras las críticas, Leigh publicó un video en sus redes sociales en el que aclara la razón por las que usó los guantes látex.

“Quiero aclarar la situación. Todos los voluntarios utilizamos guantes [ese día] porque pensamos que era adecuado hacerlo mientras distribuíamos comida a los niños. Lo hicimos para ser higiénicos. Me da pena ver que mi buena intención se mal interpretó”, explicó Leigh.

“Para mí la moraleja de la historia es que 300 niños comieron un almuerzo apropiado y se hizo con o sin guantes. Lo siento si llegué a ofender a alguien, no fue mi intención”, declaró la joven.

To everyone asking about the gloves, I truly hope that you'll hear my heart and understand that it came from a place of wanting to do good. pic.twitter.com/Pl5amM2gEM

— Demi-LeighNel-Peters (@DemiLeighNP) July 5, 2017