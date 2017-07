Reportan serie de nueve sismos de mediana intensidad al norte de Hatillo

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó anoche una serie de nueve sismos cuya mayor intensidad fue registrada a las 10:19 de anoche, con 4.7 grados en la escala Mercalli, y fue localizado a 69 kilómetros al norte de Hatillo, con una profundidad de 34 kilómetros.

El epicentro se localizó en la latitud 19.125°, longitud 66.77°.

El movimiento telúrico se pudo sentir en Hatillo, Bayamón, Corozal, Florida, Arecibo y Carolina.

A las 10:35 PM se reportó un segundo sismo en la misma zona, con magnitud de 2.9 grados, a una profundidad de 40 kilómetros.

La ola sísmica continuó a las 10:38 PM (3.6°); 10:49 PM (2.8°), 11:29 PM (3.0°), 1:15 AM (3.4°), 1:27 AM (3.4°), 1:43 AM (3.3°) y a las 2:12 AM, con una intensidad de 4.1 grados. Todos fueron localizados al norte de Hatillo, en profundidades que oscilaron entre los 27 y los 47 kilómetros