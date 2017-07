Norma Burgos celebra nueva decisión sobre escrutinio general

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, celebró ayer que el Tribunal de Apelaciones denegó una petición de los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) para que se revocara una reciente decisión del Tribunal de Primera Instancia en la que se declaró nulas las enmiendas hechas por la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García, al Reglamento del Escrutinio General del Plebiscito.

“Consecutivamente hemos prevalecido en los foros judiciales en todos los casos presentados en contra de la Comisión Estatal de Elecciones CEE, lo que demuestra que hemos actuado conforme a los principios de la Ley, Reglamentos y la democracia, y ahora el Tribunal les propina otro revés a las intenciones del PPD y el PIP en su “Junte Colonialista” de frustrar y socavar la credibilidad del pasado Plebiscito con el fin de entorpecer la descolonización inmediata de Puerto Rico”, manifestó Burgos mediante declaraciones escritas.

En una sentencia emitida el pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones, sostuvo que las enmiendas al Reglamento aprobadas por la CEE estaban fuera del alcance de la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, por lo que García no tenía autoridad para incorporarlas.

De otro lado, el Tribunal de Apelaciones estableció que los directores de mesa pueden ser nombrados por los partidos políticos, pero no pueden intervenir en la adjudicación de votos.

Además, validaron la decisión de la jueza Auracelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, de dejar sin efecto la paralización del proceso de escrutinio general.

“Con esta decisión, del Tribunal Apelativo, validamos el texto de la Ley del Plebiscito del que sólo los representantes de las Alternativas de Estatus tienen derecho a tener funcionarios en las Mesas de Escrutinio, contrario a las intenciones del PIP y PPD que por decisión propia no representan ninguna opción de Estatus para descolonizar a Puerto Rico. Además, la Sentencia del Tribunal Apelativo confirmó que sólo habrá una ‘Auditoría del Sistema de Escrutinio Electrónico’, conforme a la Ley, y no la Auditoría de Colegios’ que pretendía imponer la pasada presidenta de la CEE, Liza García, para carpetear a los electores que votaron en el Plebiscito del pasado 11 de junio, al no obedecer el Boicot de Héctor Ferrer, el PPD y del PIP, y salieron a votar contra la colonia, ratificando los resultados en favor de la Estadidad, conforme al Plebiscito del 2012”, apuntó Burgos.

La Comisionada del PNP anunció que el Escrutinio General se reanudará el próximo lunes, 17 de julio, a las 8 a.m.