Cuestionan a dos senadores populares por dar visto bueno a proyecto cenizas

Por: Víctor Torres Montalvo / @motinsitepegas

Aníbal José Torres Torres y José R. Nadal Power, dos senadores del Partido Popular Democrático (PPD), están siendo cuestionados hoy por un grupo de ciudadanos residentes en Peñuelas y la zona Sur por haber avalado el proyecto engañoso de la “prohibición” de las cenizas de carbón.

Sin embargo, las personas dieron como recibidas las razones por las cuales el senador independiente, José Vargas Vidot, avaló el P.S. 81.

“Ya Vargas Vidot se expresó públicamente sobre las razones por las cuales votó en ese proyecto, pero vemos cómo los dos senadores populares aún están escondidos en este tema. Es una vergüenza que hayan votado a favor de depositar este veneno en nuestras comunidades”, expresó María Castro Pérez, residente en Peñuelas.

Junto a Torres Torres y Nadal Power, solamente José L. Dalmau Santiago fueron los populares que votaron a favor del proyecto del penepé Lawrence ‘Larry’ Seilhamer Rodríguez. Eduardo Bhatia Gautier, Rossana López León, Miguel Pereira Castillo y Cirilo Tirado Rivera —todos PPD— votaron en contra.

José Dalmau Ramírez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) también votó en contra.

Por otro lado, otro de los querellantes, Manuel Torres Rivera, cuestionó el “monumental montaje” que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares está realizando para proteger los desechos de la empresa Applied Energy Systems (AES) en el Peñuelas Valley Landfill.

“Mientras la oposición política está en absoluto silencio, con la notable de los legisladores del PIP, estos dos senadores populares Torres Torres y Nadal Power deberían explicar cuáles son las razones que tuvieron para votar a favor de semejante canallada”, señaló el peñolano.

“A ninguno los queremos ver haciendo campaña política por aquí. Seguramente si ellos vivieran en esta zona Sur su decisión hubiera sido otra”.

Finalmente, el estudiante universitario Cristóbal Madera Martínez —residente en Ponce y activista en contra de la disposición de cenizas— fue más allá y teorizó que “tanto Torres Torres como Nadal Power han sido parte del gobierno popular de [Aníbal] Acevedo Vilá y tienen que tener conocimiento profundo de este caso. A diferencia de Vargas Vidot, que se cantó engañado pero lo admitió públicamente, estos dos tienen que explicar cómo es que están a favor de la disposición de cenizas”, expresó.

“O hay truco, o hay billete envuelto ahí”, finalizó el alumno.

El principal asesor de Rosselló Nevares, Alfonso Orona, defendió el pasado miércoles el operativo policiaco para que la empresa AES depositara residuos de cenizas de carbón en el vertedero de EC Waste en Peñuelas.

“La Policía lo que hizo fue evitar y reducir la posibilidad de mayores confrontaciones (entre protestantes y camioneros) de forma tal que se protegiera el derecho de los manifestantes al igual que el derecho de los empleados y personas que hacen una labor de desperdicios sólidos”, dijo Orona en una entrevista radial (WKAQ 580).

Asimismo, en declaraciones aparte, Orona informó que “el depósito de agremax —que es una sustancia para solidificar desperdicios líquidos de las farmacéuticas— es clasificado por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) como un desperdicio sólido no peligroso”.

No obstante, un estudio titulado Leaching Behavior of “AGREMAX” Collected from a Coal-Fired Power Plant in Puerto Rico constata que el agremax sí es dañino para salud y libera metales pesados al entrar en contacto con agua. Eso último es precisamente lo que hace AES: mezclarla con líquidos.

Algunos de los metales pesados que libera son: Plomo, Cromo, Selenio, Boro y Manganeso.