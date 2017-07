Evita caer en el pescaíto de empresas EE.UU.

El secretario del Departamento del Trabajo (DT), Carlos Saavedra, recomendó a las personas que decidan optar por un empleo fuera de Puerto Rico que lean detenidamente los contratos y que realicen una búsqueda minuciosa en la Internet sobre la empresa que interesa contratarlos.

Su exhortación viene en momentos en que cada vez se hace más notable las denuncias de muchos ciudadanos que aseguran han sido víctimas de maltrato, discriminación y robo de salario por parte de algunas compañías estadounidenses que llegan a la isla con promesas de buenos salarios y múltiples beneficios que luego incumplen.

Aunque Saavedra admitió no tener conocimiento de la cantidad de empresas que cada año llegan al país a buscar mano de obra, exhortó al trabajador a que pregunte si la empresa se registró en el Departamento para realizar los reclutamientos en la isla.

“Si lo miran raro y no le contestan, algo está pasando porque esa compañía o no conoce la ley o no quiso someterse a la jurisdicción del Departamento del Trabajo. Así que ya eso debe ser una bandera roja”, destacó el titular de la agencia.

“Si ya uno ve quejas por Internet, eso es otra bandera roja. Uno tiene que ver el papel, hacer el research de quién es este patrono y no dejarse llevar por el desespero de uno estar sin empleo”, afirmó.

Por su parte, el sub-administrador auxiliar de la División de Servicios de Empleo del DT, Carlos Roman, invitó a las personas que han sido víctimas de fraude o de discriminación por parte de alguna compañía a que radiquen querellas en el Departamento.

Destacó que las leyes laborales de Estados Unidos también cobijan a los trabajadores puertorriqueños, en especial a los de la industria agrícola, que es donde se ha registrado el mayor número de denuncias en los últimos años.

Indicó que el “boom” de compañías estadounidenses llegando a la isla a reclutar trabajadores data de décadas pero que a partir de 2013 es cuando se ha recibido el mayor número de órdenes de contrataciones para el área de landscaping, las cuales pueden requerir de 500 a 600 trabajadores por año.

“Aparentemente, la voz se regó y, de las que eran landscaping solamente, aquí han venido compañías para solicitar autorización del secretario para contratar empleados para construcción de plataformas petroleras en el Golfo de México, soldadores, constructores de barcos, procesamiento de pescados en Alaska, de todo tipo de trabajos”.

Entretanto, la Procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz, dijo que es importante recopilar la mayor cantidad de información sobre la empresa que desea reclutarlo.

“Hay que conocer dónde está localizada la compañía y si esta cumple con todas las leyes del Estado”, destacó Ruiz, quien además dirige la red de migración y trata de la federación iberoamericana del Ombusman, entidad que ha catalogado como trata humana el casos de 150 puertorriqueños dejados en la calle por parte de una empresa procesadora de alimentos de Carolina del Sur.

En el portal gobiernousa.gov, el Gobierno federal ofrece guías para que las personas que buscan trabajo, conozcan sus derechos laborales. Además, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, siglas en inglés) ofrece información sobre los derechos laborales de las mujeres en torno a discriminación, embarazo e igualdad de salarios.

Recientemente, el Departamento federal del Trabajo advirtió que existen compañías que intentan estafar a personas con promesas falsas de ingresos o garantías de trabajo.

En ese sentido llamó a no creer en ofertas de compañías que prometen conseguir empleos seguros, y nunca se debe enviar dinero a las agencias de empleo que cobran por adelantado y que garantizan reembolsos después de conseguir empleo y llamar a la compañía solicitante para verificar que la información de la oferta de empleo.

Igualmente exhortó a prestar especial atención a las agencias que publican anuncios para trabajar desde la casa, ya que puede tratarse de una estafa.

Si usted ha sido víctima de una estafa de empleo, puede presentar una queja utilizando el asistente de quejas de la Comisión Federal de Comercio (FTC, sigla en inglés) o llamando al 1-877-382-4357 (presionando 2 para hablar en español).