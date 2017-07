Revive pugna por depósito de cenizas

A pesar de que líderes y expertos ambientales sostinen que las cenizas de carbón —y sus derivados— producidas por la planta Applied Energy Answer (AES) en Guayama son tóxicas, el gobierno insiste que no son dañinas para la salud del ciudadano, amparándose en las disposiciones de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

Ayer, 39 camiones con Agremax (producto hecho de cenizas de carbón) entraron al vertedero de Peñuelas, acto que provocó un altercado entre activistas y la Policía.

Así las cosas, Frances Segarra, directora de control de calidad de la JCA, dijo que la agencia a la que pertenece, la EPA y la misma compañía AES hacen pruebas periódicas tanto a las cenizas como a sus derivados y han determinado que son “desperdicios no peligrosos”.

Empero, Neftalí García, líder ambientalista, se mantuvo en la posición de que las cenizas tienen metales pesados, como plomo, mercurio y manganeso, que son nocivos para la salud. “Convertirlo en un producto mercadeable no altera la composición de las cenizas”, agregó el doctor en bioquímica.

La empresa AES depositó el material en el Peñuelas Valley Landfill, luego de que el pasado 4 de julio el gobernador Ricardo Rosselló firmó el Proyecto del Senado 81, que prohíbe lanzar cenizas de carbón en los vertederos del país, pero no así sus derivados que tienen “usos comerciales beneficiosos”. El Agremax es producido por AES y se utiliza como relleno para vertederos, así como para la solidificación de desperdicios líquidos industriales.

Si no son dañinas para la salud, ¿por qué prohibir las cenizas de carbón?”, cuestionó Metro. “Una de las preocupaciones de las comunidades era que esta ceniza liviana podía llegar a la comunidad aledaña. Nosotros, para evitar cualquier controversia […] lo que se va a poder trabajar, mayormente, es los usos comerciales beneficiosos”, dijo Alfonso Orona, principal asesor legal del gobernador.

Sin embargo, el doctor García denunció —en referencia al Agremax— que “la compañía no ha generado un producto mercadeable, porque si no lo estuvieran vendiendo y no depositándolo en el vertedero”.

Operativo a mitad de la noche

Líderes políticos como el senador Juan Dalmau, así como los activistas del campamento contra las cenizas de Peñuelas, cuestionaron el despliegue de más de 200 Policías –de acuerdo al periódico la Perla del Sur– en la madrugada de ayer, para escoltar camiones de una empresa privada.

Sobre esto, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera afirmó que “la presencia de la Policía obedeció a garantizar la seguridad de todas las personas que estaban allí”.

El funcionario se negó a decir cuántos uniformados había en el lugar o el dinero que invirtió el erario para la operación.

Al tiempo, Orona explicó que la Uniformada y La Fortaleza decidieron hacer el operativo en la noche porque “permitía a la Policía de una forma más eficaz garantizar la seguridad de los manifestantes y a la vez permitir el acceso [de los camiones] a la vía de rodaje. El abogado apuntó a que quienes protestaron, desde tempranas horas de la madrugada, ya estaban bloqueando la entrada del lugar.

En el incidente fueron arrestados seis ciudadanos. Otros, según se desprende de videos en las redes sociales, resultaron con heridas leves.

Apuestan a empresa

Por su parte, Manuel Laboy, secretario de Desarrollo Económico y Comercio, comentó que el Gobierno está en conversaciones con la empresa Mincrete Ecopanel, que se encargará de convertir las cenizas en material de construcción para exportación. La compañía, según Laboy, tardará alrededor de un año en establecerse. En sus inicios absorberá hasta un tercio del material desechado por AES.

Laboy comentó que harán el acercamiento a empresas locales a quienes les interese las cenizas para los mismos fines.