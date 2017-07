Líderes evangélicos oran por Donald Trump

Un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y líderes evangélicos ha desatado una ola de críticas en las redes sociales.

Las reacciones se dan luego que Johnnie Moore, ex vicepresidente de Liberty University universidad evangélica en Virginia, publicara una imagen en la que se ven los líderes poniendo sus manos los hombros de Trump, mientras su cabeza está doblada en oración.

Such an honor to pray within the Oval Office for @POTUS & @VP . pic.twitter.com/JrDOSJyFeN

— Johnnie Moore ن (@JohnnieM) July 12, 2017