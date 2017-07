La administración Trump y los alegados nexos con Rusia

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece no poder zafarse de las alegadas conexiones con Rusia durante la campaña presidencial de 2016, en contra de la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

En un nuevo capítulo de la serie de sucesos y revelaciones que han impactado la administración que inauguró en enero, el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., publicó ayer lo que parece ser el contenido completo del intercambio de correos electrónicos relacionados con la reunión que sostuvo él y otros miembros de la campaña presidencial de su padre, con una abogada rusa que ha sido vinculada con el Kremlin, justo en medio de la campaña en 2016.

Del intercambio de correos se desprende que el publicista Rob Goldstone hizo un primer acercamiento a Trump Jr. con la promesa de información y documentos aparentemente provistos por el Gobierno de Rusia, que hubiera podido perjudicar a Clinton.

Goldstone hace referencia a una reunión que sostuvo un empresario de Moscú con representantes del Gobierno de Rusia, en la que se ofrecieron “a proporcionar a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary y sus tratos con Rusia”.

En respuesta al correo, Trump Jr. afirma que “si es lo que dices, me encanta, especialmente más tarde en el verano”. Tanto la convención del Partido Republicano como la del Partido Demócrata, en las que Trump y Clinton oficializaron sus respectivas candidaturas presidenciales, se llevaron a cabo a finales de julio de 2016.

“Esto es obviamente información de muy alto nivel y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y su gobierno para el señor Trump”, aseguró Goldstone. Eventualmente, se concretó la reunión que se llevó a cabo en la Torre Trump en Nueva York el 9 de junio de 2016.

En defensa de su primogénito, el presidente estadounidense expresó en Twitter que “mi hijo Donald hizo un buen trabajo anoche. Fue abierto, transparente e inocente. Esta es la mayor caza de brujas de la historia política. ¡Triste!”.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de julio de 2017