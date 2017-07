Gobierno reacciona al debate por disposición de cenizas y derivados

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez; el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy; el principal asesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona, y el personal técnico de la JCA; reaccionaron a las alegaciones de algunos sectores sobre el manejo del depósito de cenizas en Puerto Rico.

“Ante la preocupación de varios sectores con el manejo de las cenizas que produce la planta AES y principalmente con las cenizas de carbón conocidas como “fly ash”, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, firmó la Ley 40 que establece la política de esta Administración para prohibir el depósito de esas cenizas livianas que podrían llegar a las comunidades, y viabiliza las alternativas para exportar todas las cenizas y sus derivados producidos en la Isla”, recordó el principal asesor legal de La Fortaleza.

“El depósito de “agremax” que es una sustancia para solidificar desperdicios líquidos de las farmacéuticas es clasificado por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) como un desperdicio sólido no peligroso”, agregó el licenciado Orona.

Por su parte, el secretario del DDEC destacó que “gracias a los esfuerzos de esta Administración, en 12 meses tendremos una empresa que confeccionará bloques y material del construcción para exportar todas las cenizas que produce AES fuera de Puerto Rico. El material derivado que se está depositando en varios vertederos está autorizado por las agencias estatales y federales y no representa peligro alguno para las comunidades como han concluido todos los estudios técnicos. Además, con la Ley 40 ya no se pueden depositar cenizas livianas o ‘fly ash’ que son las cenizas que pueden llegar a las comunidades. La operación de AES es vital para nuestra economía porque mantiene los precios de la luz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en niveles que no afecten más el bolsillo de los individuos y el comercio de la Isla”.

El secretario Laboy añadió que “uno de los compromisos de la Administración Rosselló es modernizar el sistema energético para estimular el crecimiento de nuestra economía. Para eso, es fundamental hacer valer el estado de derecho y asegurar la estabilidad que se requiere para estimular la inversión en Puerto Rico. Si la empresa AES se fuese de Puerto Rico, se afectaría la capacidad de generación de energía y los costos de la misma aumentarían en detrimento del Pueblo que terminaría pagando la luz más cara”.

El licenciado Orona sostuvo además que “por años la AEE y el Pueblo se han beneficiado de la energía más limpia y económica que produce AES en comparación con otro tipo de generación de energía existente en la Isla”.

De igual forma, el secretario del Departamento de Salud, recordó que, tal y como dijo en las vistas legislativas, “todas las agencias federales y locales han concluido que este uso del residuo de carbón no tiene efecto nocivo en la salud de las personas por lo que se está asegurando el bienestar del Pueblo con esta política pública”. “La única forma de ceniza que puede llegar a las comunidades es la liviana o ‘fly ash’ que ha sido prohibida por una Ley firmada por el gobernador Rosselló”, destacó el titular de Salud.

El licenciado Orona expresó que “la Ley 40 se aprobó con el voto de legisladores de mayoría y minoría. Legisladores de minoría como los senadores José Luis Dalmau, Aníbal José Torres y José Nadal Power votaron a favor de esta medida porque protege adecuadamente a las comunidades de cualquier riesgo a la Salud”.

Mientras, Vanessa Del Moral Rosario, directora Regional de Humacao y Guayama de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), que cuenta con 17 años de experiencia como especialista de emergencias ambientales, expresó que “el ‘agremax’ está clasificado como desperdicio sólido no peligroso por la agencia federal EPA porque no tiene efecto nocivo al ambiente o a la salud”. “Los vertederos autorizados para utilizar esta sustancia no depositan en la tierra directamente el mismo sino que lo usan en lugares seguros con equipo para evitar su contacto con la tierra. Este ‘agremax’ está autorizado por las agencias federales para cubierta alterna o para solidificar desperdicios industriales”, concluyó.

