Trump Jr. publica correos electrónicos sobre reunión con abogada rusa

Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, publicó esta mañana lo que parece ser el contenido completo del intercambio de correos electrónicos relacionados a la reunión que sostuvo él y otros miembros de la campaña presidencial de su padre, con una abogada rusa que ha sido vinculada con el Kremlin, justo en medio de la campaña.

“Con el fin de ser totalmente transparente, estoy liberando toda la cadena de correo electrónico de mis correos electrónicos con Rob Goldstone sobre la reunión el 9 de junio de 2016. El primer correo electrónico el 3 de junio de 2016 fue de Rob, que estaba relacionando una solicitud de Emin, una persona que conocí del concurso 2013 de Miss Universe cerca de Moscú”, apuntó Trump Jr., en declaraciones escritas a través de su cuenta de Twitter.

Del intercambio de correos se desprende que, en efecto, el publicista Goldstone hizo un primer acercamiento a Trump Jr., por petición de Emin, con la promesa de información y documentos aparentemente provistos por el Gobierno de Rusia, que hubiera podido perjudicar a la entonces candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton.

“El fiscal de la corona de Rusia se reunió con su padre Aras esta mañana y en su reunión se ofreció a proporcionar a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary y sus tratos con Rusia y sería muy útil para tu padre”, escribió Goldstone en el correo, haciendo referencia a Aras, padre de Emin, y el gobierno ruso.

En respuesta al correo, Trump Jr. afirma que “si es lo que dices me encanta, especialmente más tarde en el verano”. Tanto la convención del Partido Republicano, como la del Partido Demócrata, en las que Trump y Clinton oficializaron sus respectivas candidaturas presidenciales, se llevaron a cabo a finales del julio de 2016.

“Esto es obviamente información de muy alto nivel y sensible, pero es parte del apoyo de rusia y su gobierno para el Señor Trump”, asegura Goldstein en el primer correo que envió a Trump Jr.

Eventualmente, se concretó la reunión que se llevó a cabo en la Torre Trump en Nueva York el 9 de junio de 2016.

De acuerdo a The New York Times, quien publicó primero la historia sobre la reunión, fue la abogada rusa Natalia Veselnitskaya -vinculada al gobierno de Rusia– quien asistió al encuentro.

En una entrevista esta mañana con NBC, la abogada aseguró que recibió una llamada telefónica de un hombre al que no conocía y se le dijo que se reuniera con el hijo mayor de Trump.

Aseguró, además, que no tenía información sobre la campaña de Clinton y que jamás trabajó para el gobierno ruso.

“Es muy posible que tal vez buscaran información. Realmente la querían”, añadió la abogada, en respuesta a preguntas sobre la información referente a Clinton.

Veselnitskaya insinuó que la reunión no fue iniciativa suya; dijo que estaba cabildeando contra las sanciones estadounidenses que afectaban a Rusia, pero que no actuaba a nombre del Kremlin.

En sus declaraciones escritas, Trump Jr. dijo que finalmente la abogada no proveyó ninguna información o documentos perjudiciales de Hillary Clinton, tal cual se había acordado en el correo electrónico y que sólo hablaron “sobre la política de adopción y la Ley Magnitsky”. Calificó el encuentro como “absurdo” y dijo estar “agitado” ante el hecho de que se coordinara un encuentro que no resultó ser lo esperado.

“Los medios y demócratas están invirtiendo extremadamente en la historia sobre Rusia. Si esta reunión sin sentido es todo lo que tienen un año después, entiendo la desesperación”, publicó Trump Jr. en Twitter.

