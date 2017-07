Trump Jr. admite que se reunió con abogada rusa durante campaña presidencial de su padre

El hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump admitió hoy lunes que se reunió con una abogada rusa durante la campaña presidencial del 2016 para escuchar información sobre la oponente demócrata de su padre, Hillary Clinton.

Donald Trump Jr. trató de restar importancia al significado de reunirse con una abogada extranjera que ofrecía la posibilidad de información perjudicial sobre una rival en los comicios.

Obviously I’m the first person on a campaign to ever take a meeting to hear info about an opponent… went nowhere but had to listen. https://t.co/ccUjL1KDEa

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 10 de julio de 2017