UPR Cayey fortalece lazos de colaboración para el desarrollo socioeconómico del País

Con el propósito de que el Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey recopile información relevante al desarrollo de la industria aeroespacial y aeronáutica en Puerto Rico, el doctor Mario Medina Cabán, rector del recinto cayeyano, anunció el lunes, que el CIC y la UPR Cayey continuarán colaborando con el Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR) y su propuesta de desarrollo socioeconómico para el País, utilizando como pilar esta innovadora industria de crecimiento y co-creación.

Esto forma parte de un acuerdo colaborativo entre ambas entidades en el que se establece la creación de una base de conocimiento por parte del CIC, que apoye el desarrollo y la implementación de la estrategia socioeconómica del IAAPR para el país.

“Esto es ejemplo del tipo de servicio especializado que la UPR le ofrece a Puerto Rico para encaminar su desarrollo socioeconómico. El propósito del CIC es generar información y conocimientos que sean importantes para el Pais. El CIC es el único centro de esta índole que existe en Puerto Rico, y la información que genera tiene un impacto positivo para la sociedad puertorriqueña”, expresó el doctor Mario Medina Caban, rector de UPR Cayey, en declaraciones escritas.

Explicó que como parte de este acuerdo, el CIC ha generado varios estudios de gran relevancia para el IAAPR y su propuesta de desarrollo socioeconómico, recopilando datos, información y análisis relevantes al desarrollo del conocimiento en el ámbito económico, social y demográfico de la industria aeronáutica y aeroespacial.

Entre éstos se encuentra el informe que reveló que en los pueblos en los que hay un recinto de la UPR existe una mayor productividad económica, reflejada por el Producto Interno Bruto (PIB) de cada municipio. Además, el estudio que reveló que la tasa de pobreza en los municipios del noroeste de la Isla ha disminuido significativamente también forma parte de la información generada por el CIC para el IAAPR, a través del doctor en economía José Caraballo Cueto y su informe titulado Socioeconomic Report of the Northwestern Area of Puerto Rico.

“En el momento histórico que se encuentra nuestro país es sumamente importante el que la implantación de cualquier estrategia esté basada en planificación a corto y largo plazo. Uno de los fundamentos de poder planificar adecuadamente es el poder tomar decisiones con la mayor información disponible de fuentes confiables y validadas por su peritaje y metodología. Esta continuación de la colaboración entre el IAAPR y la UPR-Cayey está poniendo a disposición del país los recursos de la Universidad y continúa demostrando cómo la institución se inserta en el desarrollo de una economía de conocimiento con un impacto directo en el quehacer socio económico del país”, explicó el profesor Wilmer Arroyo, director ejecutivo del IAAPR.

Uno de los objetivos principales del acuerdo es sustentar una radiografía del entorno socioeconómico de la región noroeste de Puerto Rico como una metrópolis aeroespacial cuyo sistema de desarrollo pueda ser replicado en otras partes de la Isla. Esta propuesta de país permite que Puerto Rico pueda insertarse de manera competitiva a la comunidad global que trabaja con los más altos estándares, diseña soluciones social y ambientalmente responsables y crea conocimiento para el beneficio de la humanidad.

“La región noroeste es la única que está creciendo económicamente en Puerto Rico y la gestión que realiza el IAAPR es esencial para ello. Por eso nos enorgullece colaborar en esta iniciativa necesaria para el País”, dijo por su parte el doctor José Caraballo Cueto, director del único Centro de Información Censal de Puerto Rico.

