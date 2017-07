Jay Fonseca pide disculpas a la Policía por llamarlos "Maldito Policía"

El analista político Jay Fonseca se disculpó con la Policía de Puerto Rico, luego de que estos se mostraran indignados por el comentario realizado en su programa radial en el que este aseguraba que la Uniformada del país recibe instrucciones de dar multas para cuadrar el presupuesto del gobierno actual.

Fonseca alegó a través de un video en su cuenta de Facebook que “alguien está sacando de contexto todo lo que dije para poder hablar mal de mí”, pero que “si alguien de la Policía de Puerto Rico se ofendió con lo que yo dije les pido honestamente mis disculpas. No debí haber dicho la palabra ‘un maldito Policía’ aunque honestamente puedo comprender la molestia de alguno”.

Según el moderador de Jay y sus Rayos X por Telemundo “yo estoy hablando en ese video de que me parece inconcebible no de los Policía, sino de la gerencia de la Policía, de la Fortaleza, del Gobernador de turno, que haya puesto los pocos recursos que tenemos, los pocos agentes que tenemos en un país, con altísima delincuencia, con altísima taza criminal y que los recursos se estén llevando para dar mas multas de tránsito a razón de un aumento del doble y medio, no de la cantidad de la cuantía de la multa, sino de la cantidad de las multas que se han dado”.

Fonseca recalcó que a lo que se refería era que “si tenemos menos agentes, como es que vamos a tener mas agentes dando multas de transito cuando al ocurrir un robo se tarda horas o casi una hora en llegar a la escena del crimen”.

“Me parece que es increíble que haya gente que haya desviando el tema de que estoy diciendo que los propios agentes serios y decentes de este país están condenando eso, y me han llamado para decirme que no están de acuerdo con que se estén dando mas multas que nunca, para cuadrar el presupuesto mientras los recursos no están llegando”.

En su programa radial en WKAQ 580 Fonseca usó como ejemplo el caso de violencia de género que sucedió en Juana Diaz en el que la Policía no atendió con inmediatez, pero sin embargo para dar “una multa de tránsito sí hay un maldito policía”.