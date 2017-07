No funciona como estrategia única el Plan Tennessee

Aunque los miembros del Plan Tennessee fueron convocados para resolver el estatus de Puerto Rico y, en particular, traer la anexión, sus posibilidades de éxito no son muchas.

Esa fue la opinión de varios analistas consultados por Metro, al analizar la gestión del gobernador, que el lunes nombró a los exgobernadores Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló, el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, y el pelotero Iván Rodríguez como los primeros miembros de la Comisión Igualdad.

A juicio de Domingo Emanuelli, el Plan Tennessee es “un proceso más dentro de las estrategias para solucionar el estatus, pero como un elemento solo no va a lograr la estadidad”. Además, propuso una asamblea constitucional de estatus. Mientras, Luis Balvino aseguró que “no espero que tengamos gran influencia en Estados Unidos porque el plan no crea voluntad política en el Congreso y ellos no tienen esa voluntad”.

En cambio, el abogado Fernando Martín sostuvo que el plan “es un gesto de relaciones públicas que puede tener algún efecto si constituye un acto de desafío y confrontación”. Presagió que por el momento no lograrán ningún efecto.