Iván Rodríguez reacciona a críticas por su participación en la Comisión Igualdad

El recién designado integrante de la Comisión Igualdad, Iván Rodríguez Torres, manifestó el miércoles, que su principal motivación radica “en lograr que el Congreso de los Estados Unidos atienda el reclamo de Puerto Rico para que termine el discrimen contra nuestro pueblo”.

“La igualdad de derechos civiles para los puertorriqueños como ciudadanos americanos es un reclamo justo, digno y necesario para que mejore la calidad de vida en nuestra Isla. Esa es la principal motivación que yo tengo; formar parte del esfuerzo para que el Congreso le responda a Puerto Rico. Esa es mi aportación en la Comisión Igualdad”, sostuvo Rodríguez en declaraciones escritas.

Iván Rodríguez reaccionó a las críticas de sectores políticos que recienten su participación en la Comisión Igualdad, expresando que: “todos los ciudadanos tenemos derecho a asumir una posición sobre el futuro de nuestra patria. Mi posición es que llegó el momento para que el Congreso le responda a Puerto Rico; se termine la actual condición colonial y se atienda el reclamo de igualdad para los puertorriqueños”.

“Toda mi vida la he dedicado a acciones positivas en beneficio de la sociedad. Pedirle al Congreso que atienda el reclamo de Puerto Rico es una acción constructiva y de respeto para nuestra gente. Ese es mi compromiso con el gobernador Rosselló, consciente de que no asumo la defensa de un partido político, sino la representación del pueblo para que el Congreso nos responda”, afirmó el futuro integrante del salón de la Fama del Béisbol.

El destacado atleta manifestó que “ésta es una oportunidad para devolverle a Puerto Rico todo lo que me ha dado. Vivo orgulloso de mi Isla y de ser puertorriqueño; y quiero aportar a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así se lo he expresado a todos los gobernadores de Puerto Rico con los cuales he compartido, pero ha sido Ricardo Rosselló quien me ha brindado la oportunidad de servirles”.

Iván Rodríguez dijo que “lo que el Congreso le responda a Puerto Rico, el pueblo lo tendrá que validar en una votación. Si logramos que eso ocurra, yo sentiré que habré cumplido con mi función en la Comisión Igualdad”.

“Dejemos a un lado pequeñas diferencias y unámonos en un reclamo al Congreso de dignidad y respeto para nuestro Pueblo. Ese es mi propósito en la comisión Igualdad, que el Congreso le responda a Puerto Rico”, sentenció.