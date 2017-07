Rivera Schatz dice fue una "inadvertencia" el haber llamado "señor" a Ana Matosantos

Tras haber llamado “señor” en dos ocasiones a Ana Matosantos, quien forma parte de la Junta de Control Fiscal nombrada por el Congreso de los Estados Unidos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz señaló que fue una “inadvertencia” y arremetió contra las personas que le criticaron por el error que cometió en una entrevista radial.

Del mismo modo, el presidente del Senado, aseguró que no tiene “dificultad directa” con Ana Matosantos.

Ante los señalamientos del alcalde de Cayey, Rolando Ortiz y el activista de derechos de la comunidad LGBT, Pedro Julio Serrano, Rivera Schatz, indicó que estos “son populares y gente que tienen deseos de sacar de contexto y antagonizar siempre”.

En el día de ayer, el activista de derechos de la Comunidad LGBT, Pedro Julio Serrano, arremetió contra el presidente del Senado, por llamar “señor” a Matosantos.

“La homofobia descarada de Rivera Schatz no tiene cabida en el servicio público y mucho menos en nuestra vida como pueblo. No es la primera vez que el presidente senatorial lanza insultos homofóbicos. En el pasado, llamó ‘torcidas’ a las familias LGBTT, llamó ‘criminal’ a una víctima de un crimen de odio, , llamó ‘maripositas’ a senadores, me dijo ‘enfermo mental’ y nos ha insultado con epítetos como ‘patos’ y ‘cuac, cuac’. ¿Hasta cuándo tenemos que tolerar estas faltas de respeto, estas violaciones éticas y este comportamiento que incita al odio y la violencia en contra de la gente LGBTT?”, sentenció Serrano.

Escuche las expresiones del presidente del Senado en entrevista con Noti Uno 630.

