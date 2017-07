Se accidenta autobús que transportaba ancianos en Alemania

Un autobús que llevaba a un grupo de ancianos se incendió el lunes tras chocar con un camión en una autopista en el sur de Alemania y la policía teme que hayan muerto 18 personas. El autobús chocó contra un camión al final de un atasco en una autopista de Baviera.

Treinta personas resultaron heridas en el accidente en Bavaria, algunas de gravedad, mientras que 18 consideradas desaparecidas todavía “se cree que han muerto en el autobús en llamas”, añadió la policía en un comunicado.

Las autoridades dijeron que los especialistas forenses de la policía federal estaban por llegar al sitio para retirar e identificar los cadáveres que quedaron en el vehículo carbonizado. La portavoz de la policía Irene Brandenstein dijo que el trabajo estaba siendo lento y laborioso, dado el daño causado al autobús por el fuego.

“La investigación del accidente es muy compleja y lleva mucho tiempo”, dijo Brandenstein a The Associated Press. En el vehículo viajaban 46 pasajeros y dos conductores, precisó. Brandenstein no tenía información por el momento sobre el estado del conductor del camión impactado.

El accidente ocurrió en torno a las 7 de la mañana hora local (0500 GMT), cuando el autobús chocó contra la parte trasera de un camión que estaba al final de un atasco de tránsito en la autopista A9 cerca de Muenchberg, en Baviera, no lejos de la frontera con la República Checa. Ambos lados de la carretera permanecieron cerrados durante horas y la policía tuiteó posteriormente que el sentido que conduce al sur estaría cerrado durante todo el día.

Al lugar acudieron helicópteros y ambulancias para evacuar a los heridos. Algunos sufrieron quemaduras graves.

Para cuando llegaron los bomberos y apagaron las llamas, el autobús era un esqueleto negro y humeante.

En el autobús viajaba un grupo de ancianos de Sajonia, en el este de Alemania, según la policía. La agencia noticiosa alemana dpa informó que todos los pasajeros eran ciudadanos alemanes.

El accidente causó largos atascos de tráfico en la A9, que es la vía principal entre Berlín y Munich.