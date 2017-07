Le caen "chinches" a Rivera Schatz por llamar "señor" a Ana Matosantos

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano denunció hoy que el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz “sacó nuevamente su homofobia a pasear” tras llamar “el señor Matosantos” a Ana Matosantos, miembro de la Junta de Control Fiscal en una entrevista radial.

“La homofobia descarada de Rivera Schatz no tiene cabida en el servicio público y mucho menos en nuestra vida como pueblo. No es la primera vez que el presidente senatorial lanza insultos homofóbicos. En el pasado, llamó ‘torcidas’ a las familias LGBTT, llamó ‘criminal’ a una víctima de un crimen de odio, , llamó ‘maripositas’ a senadores, me dijo ‘enfermo mental’ y nos ha insultado con epítetos como ‘patos’ y ‘cuac, cuac’. ¿Hasta cuándo tenemos que tolerar estas faltas de respeto, estas violaciones éticas y este comportamiento que incita al odio y la violencia en contra de la gente LGBTT?”, sentenció Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s aclaró que “rechazo la Junta tanto como la homofobia, pero una cosa no quita la otra. La homofobia se tiene que rechazar tanto como la imposición de una junta. Espero que el gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada residente Jenniffer González y el presidente cameral denuncien la homofobia recurrente de Rivera Schatz. De no hacerlo, son cómplices de su odio”

“Es harto conocido que todas estas expresiones usada por Rivera Schatz son despectivas, homofóbicas y degradantes. En el discurso público no hay lugar para tales expresiones que atentan contra la dignidad de seres humanos. No hay lugar para hacer insinuaciones de la orientación sexual de nadie para tratar de menospreciar su dignidad. Las personas, y en este caso los funcionarios públicos, no se miden por su orientación sexual; se miden por su integridad, su verticalidad, su trabajo y su respeto a las demás personas. En este caso, el presidente senatorial falla malamente en todas las anteriores”, concluyó Serrano.