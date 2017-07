Globo aerostático se estrella en un estanque cercano a Disney

(EFEUSA).- Un globo aerostático se estrelló hoy en un estanque situado cerca de Disney World, en Orlando (centro de Florida), con 16 personas a bordo, aunque ninguna de ellas resultó herida, confirmaron los bomberos.

El suceso se produjo pasadas las 8 am EDT cuando el piloto de un globo aerostático intentó realizar un aterrizaje de emergencia en un campo próximo a la carretera estatal 429, pero acabó en un pequeño lago.

“Un globo aerostático en un estanque. No heridos”, señaló escuetamente el Departamento de Bomberos del condado de Orange.

No se conocen por el momento más detalles del accidente, pero ninguno de los 16 pasajeros que se encontraban a bordo sufrió heridas, según recogió el diario Orlando Sentinel.