Críticos los abastos de sangre en Puerto Rico

Puerto Rico se enfrenta nuevamente, a una temporada de verano con mermas significativas en abastos y donantes de sangre.

“Es un reto enorme poder suplir la demanda de sangre un mes como julio, donde muchas personas se van de vacaciones y no donan sangre. La necesidad de sangre en la isla es constante y en aumento, no hay días libres ni vacaciones para los cientos de pacientes que dependen de este preciado producto,” señaló José Alsina vicepresidente y director de operaciones del Banco de Sangre de Servicios Mutuos Inc.

“Recalcamos la ayuda de donantes voluntarios, si están hábiles para donar a que lo hagan. Tenemos una necesidad mayor este año de sangre tipo 0 negativo y plaquetas, pero si el donante tiene otro tipo de sangre también los necesitamos, ” añadió Alsina.

A tales efectos, el Banco de Sangre de Servicios Mutuos ha activado todos los centros en Mayagüez, Bayamón, Fajardo, Caguas y Hato Rey. Las facilidades de Guaynabo estarán recibiendo solamente donantes de plaquetas, por cita previa. Interesados pueden sacar una cita llamando al 787-751-6115 de 8am a 7pm. El Banco de Sangre de Servicios Mutuos tiene también previsto una actividad especial el sábado 8 de julio, en el Carimed Plaza Suite 202, frente al Hospital HIMA de Bayamón de 8am a 4pm.

“Diariamente se necesitan unas 400 pintas de sangre en Puerto Rico,” recalcó Alsina.

Con cada donante de sangre, el Banco de Sangre de Servicios Mutuos puede ayudar a hasta cuatro pacientes hospitalizados en Puerto Rico.

Fundada en el 1980, el Banco de Sangre de Servicios Mutuos ofrece servicios de sangre y sus componentes a más de 30 hospitales en Puerto Rico las 24 horas, 365 días del año.

Para donar sangre es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

· Tener 18 años o más y estar en buen estado de salud.

· Jóvenes de 16 y 17 años pueden donar con el consentimiento firmado por sus padres o tutor legal que provee el Banco.

· Diabéticos y hipertensos con la condición controlada.

· No es necesario estar en ayuna. Se puede ingerir alimentos antes de donar.

· Identificación con foto

· Las personas con tatuajes y/o perforaciones (“piercings”) pueden donar si se lo realizaron en un establecimiento registrado y regulado por el Departamento de Salud de Puerto Rico y bajo condiciones estériles (aguja estéril y tinta no re-usable). Además se pueden comunicar directamente a nuestros centros:

Hato Rey 787-751-6161 l

Lunes a viernes 7am- 7pm y Sábado y Domingo 8 am-6 pm.

Bayamón

Edificio Carimed Plaza Suite 202. Tel. 787-785-2799

Hospital Hermanos Meléndez Tel. 787-620-8181 ext. 8145

Caguas: Hospital Hima Caguas Tel. 787-653-3434 ext. 1178

Fajardo: Hospital HIMA Fajardo Tel. 787-370-6968

Mayagüez Edificio Santander Securities Suite 206

Tel. 787-834-6099

Lunes a sábado de 8 am – 5 pm. Para mas detalles sobre el proceso de la donación pueden visitar donasangrepr.com al teléfono 1-888-366-2636 y en la página de Facebookhttp://facebook.com/donasangrepr