Choque cerca de aeropuerto en Boston deja varios heridos

BOSTON (AP) — Un accidente vial que causó lesiones a 10 peatones cerca del aeropuerto de Boston parece no haber sido un acto intencional, dijo la Policía Estatal de Massachusetts el lunes.

Un funcionario policial dijo que se piensa que el choque fue un caso del “error del operador” en el que el chofer pisó el acelerador en lugar del freno. El funcionario habló a condición de anonimato con The Associated Press porque no estaba autorizado a comentar.

El vehículo del taxista de 56 años atropelló a peatones en un área de espera de taxis junto al aeropuerto Logan el lunes por la tarde. El vocero de la policía estatal David Procopio dijo que 10 personas fueron heridas, algunas de gravedad.

Video de la escena muestra un taxi blanco con daños en la parte delantera detenido junto a un edificio.

Procopio dijo que sobre la base de la investigación preliminar, “no hay información que indique que fue intencional”.