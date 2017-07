Miembros de la minoría popular no avalan recorte de $13 millones a la Legislatura

Varios legisladores de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) no vieron hoy con buenos ojos el recorte de $13 millones adicionales a la Rama Legislativa, ordenado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El senador popular José Nadal Power, expresó que el recorte se justifica “en parte”, aunque señaló que las reducciones pudieron haberse hecho en otras áreas o agencias que, a su juicio, mantienen bajo el nuevo presupuesto servicios que no son vitales para el país en medio de la crisis fiscal.

“Yo estoy de acuerdo con la Junta en términos de que el presupuesto tiene todavía problemas de descuadre, no estoy de acuerdo en todas las recomendaciones que han hecho”, apuntó el senador.

“Creo que hay otras áreas de gobierno que se pueden recortar, todavía no han mirado por ejemplo la Comisión Estatal de Elecciones, cosas que están ahí funcionando que no son vitales para el país en estos momentos y me parece que están mirando en el lugar incorrecto”, afirmó Nadal.