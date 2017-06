En la mira cuál sería el papel de los médicos asistentes

La Cámara de Representantes no concurrió ayer con las enmiendas hechas por el Senado al P. de la C. 17, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, que crearía la Ley de Médicos Asistentes.

El futuro de la medida podría decidirse hoy, último día de sesión ordinaria de la Legislatura, en medio de duras críticas por parte del Colegio de Profesionales de la Enfermería y el Colegio de Enfermería Práctica Licenciada de Puerto Rico.

“La oposición nuestra es dirigida a que las funciones que le están estableciendo a estos profesionales son funciones que ya tenemos en enfermería, y nosotros las tenemos reglamentadas por ley”, apuntó el doctor Juan Carlos Soto, presidente del Colegio de Profesionales de Enfermería, en entrevista con Metro.

La figura del médico asistente, sin embargo, es necesaria en la práctica médica en Puerto Rico, de acuerdo con el doctor Edgar Colón, decano de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sobre todo por el éxodo de doctores a Estados Unidos.

“En principio, pienso que un individuo que tenga educación formal en medicina puede ser un tremendo médico asistente”, apuntó el decano.

“Por ejemplo, si tú eres un cirujano colorrectal, si tienes un médico asistente que puede evaluar a tus pacientes y puede hacerle la evaluación posoperatoria y puede determinar que el paciente no tiene ningún signo que implique que hay algo malo pasando, pues esa persona puede darles seguimiento a los pacientes y puede alertar al especialista”, dijo el doctor Colón.

No obstante, señaló que, de acuerdo con las funciones que se describen en el proyecto, “hay zonas grises”, respecto a los límites de tareas entre los profesionales de enfermería y los médicos asistentes.

“Un médico asistente no es un enfermero, no es un individuo que tiene necesariamente las destrezas que tiene un enfermero; se entrenó para ser médico”, apuntó el doctor, añadiendo que ciertamente el proyecto está diseñado para los médicos que no han aprobado la reválida para ejercer en Puerto Rico, una situación que no enfrentan los graduados de Medicina del RCM, que, como requisito, tienen que haber aprobado los exámenes nacionales.