Tony Soto no aspira a la alcaldía de Guaynabo

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa, Antonio ‘Tony’ Soto Torres, anunció el jueves, que luego de reevaluar la petición que le realizó ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, junto a la delegación de la mayoría del PNP en el caucus, y su rol ante la aprobación del presupuesto de Puerto Rico, no aspirará a la alcaldía de Guaynabo.

“Desde que asumí la presidencia de la Comisión de Hacienda supe el gran reto que tenía y los sacrificios que este conllevaba. No obstante, trabajé de lleno en la confección del presupuesto para Puerto Rico, el cual se logró. Como funcionario público, la decisión de quedarme en la Cámara de Representantes la he tomado poniendo primero el bien mayor de servir a nuestro pueblo sobre cualquier aspiración personal”, expresó Soto Torres en declaraciones escritas.

No obstante, el Representante le agradeció el apoyo a los empleados del municipio que han estado con él incondicionalmente, así como a los dueños de negocios de Guaynabo, vecinos, amigos, pastores, directivos de organizaciones de bases comunitarias y ciudadanos en general.

“A mi gente de Guaynabo y de mi Distrito de Cataño y Bayamón que han valorado mi trabajo y esfuerzo durante todos estos años de servicio, no puedo dejar pasar la oportunidad de expresarles mi respeto y agradecimiento. De igual forma, a toda la gente de Guaynabo que me ha apoyado y brindado su confianza con su voto durante todos estos años y a los que de una manera u otra me expresaron su apoyo incansable para la alcaldía. A ustedes les quiero decir GRACIAS, y que sepan que aunque permanezco en la Cámara de Representantes estaré pendiente de Guaynabo y colaboraré con el candidato que finalmente el pueblo elija, para que los servidores públicos de Guaynabo estén bien, para que la gente de Guaynabo esté bien y el pueblo vuelva a tener la estabilidad que necesita y eche hacia delante. Ese es mi compromiso con ustedes y no descansaré hasta que eso ocurra”, sentenció Soto Torres.

Soto Torres añadió que ante el deber fiduciario que el cargo que ocupa le exige, tomar otra decisión en estos momentos, sería perjudicial, tanto para el pueblo como para la Cámara de Representantes.

“En estos momentos en que aún se está revisando el presupuesto y el trámite con la Junta de Supervisión Fiscal se ha extendido hasta el día 30 de junio, sería muy irresponsable de mi parte irme a hacer campaña por la alcaldía y descuidar mi trabajo, cuando aún tengo una responsabilidad que cumplir, no solo con mi Distrito, sino con el Pueblo de Puerto Rico”, afirmó Soto Torres.

Ante las supuestas alegaciones que han salido en los medios de que apoyará a un candidato en específico, Soto Torres fue enfático en que él aún no ha tomado posturas al respecto y que lo que sale publicado es una mera especulación.

“En las pasadas semanas han salido rumores de endosos que yo he hecho. Primero salió que yo apoyaba a un candidato y luego hoy salió que apoyo a otro. Y es mi deber dejar claro que eso no es correcto. Yo no voy a asumir posición por el momento con ninguno. Quiero dar el espacio para que el pueblo de Guaynabo sea el que escoja de forma democrática a quien ellos entiendan que es el mejor candidato para llevar las riendas de nuestro municipio”, sostuvo.

En tanto, Soto Torres le envió un mensaje a los candidatos a la alcaldía. “A los dos compañeros que aspiran a ser Alcaldes, les deseo el mayor de los éxitos y los exhorto a que lleven a cabo una campaña de camaradería y altura donde el pueblo pueda realizar la mejor evaluación de ambos. Que siempre procuren y pongan por encima de cualquier asunto personal el bienestar de nuestro pueblo como su meta mayor y que nuestra gente esté bien y reciban servicios de excelencia. Ese es mi llamado. Y sepan que posterior a la primaria, serviré de facilitador para unir al electorado de Guaynabo y así lograr la continuidad de los servicios que se le brindan a nuestra gente, para que nuestro pueblo vuelva a estar estable”.

“Estas serán mis únicas expresiones sobre el tema de Guaynabo y no realizaré más comentarios al respecto por el momento”, concluyó Soto Torres.