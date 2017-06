Sobre la mesa fondo para Retiro

La jueza Laura Taylor Swain otorgó a los bonistas del Sistema de Retiro hasta el 10 de julio para llegar a un acuerdo con el Gobierno en la disputa sobre el pago de su deuda, particularmente los intereses; de lo contrario, ella tomará una decisión.

En la vista de ayer, el grupo de bonistas de Bonos de Obligaciones de Pensiones (POB, por sus siglas en inglés) solicitó reservar un pago de $18 millones mensuales. Swain expuso que no podía determinar en ese momento si esa era una protección adecuada.

El abogado federal John Mudd expuso que “ella (la jueza) en un punto bien limitado dijo: ‘Yo no voy a permitir el levantamiento del stay’, pero ahora mismo acaba de decir que se reserva el fallo sobre el segundo punto del stay. Creo que lo va a levantar, pero bien limitado. Creo que le va a dar el protection, que los 18.5 millones van a estar en una cuenta especial”.

El experto expuso que dicha protección es el equivalente de quitar el stay para ese sector de la deuda.

De igual forma, Swain aprobó la petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) para extender el stay de litigios. Dicha petición contó con ocho objeciones. “Tanto la Ley de Quiebras federal como el Título III de Promesa permiten a esta corte retener el stay automático” en todos los casos, expresó la jueza federal.

Durante la vista, se discutieron dichas mociones para solicitar el levantamiento del stay, que paraliza los litigios contra el Gobierno central y las dependencias acogidas al Título III. Sin embargo, la jueza decidió que mantendría esa protección al Gobierno de Puerto Rico.

Una de las mociones de levantamiento del stay tenía como propósito llevar el pleito de la legalidad de COFINA al Tribunal Supremo. Esta también fue denegada por Swain. Diversos abogados sindicales celebraron la determinación, ya que, según indicaron, prefieren ver el caso en el Tribunal federal.

Por su parte, Mudd opinó que la decisión de COFINA y los GO es una bien importante, pero no será hasta el 12 de julio, cuando comience la mediación, que se sabrá qué pasará con ese tema. “Ella no va a certificar eso en el Tribunal Supremo. Ella dijo que era una cuestión de ley federal y estatal juntas”, agregó.

Mientras, los grupos de Fondos Mutuos aseguraron que no creen que el Gobierno se quede sin dinero para el 1 de noviembre.

“En las quiebras regulares, bajo el Código de Quiebra, el stay es permanente y el tribunal puede levantarlo bajo ciertas circunstancias. Aquí lo que la jueza ha hecho es esencialmente lo que se espera de un juez cuando está ocurriendo una quiebra: mantener el stay mientras se van dilucidando las distintas controversias”, opinó, por su parte, el abogado Phillip Escoriaza.

Esperanzada la AAFAF con la mediación

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo J. Portela Franco, indicó que está satisfecho del procedimiento de mediación ordenado por la jueza Laura Taylor Swain como parte de los procedimientos de reestructuración que se llevan a cabo conforme al Título III de PROMESA.

“La política pública de esta Administración siempre ha estado basada en las conversaciones y negociaciones de buena fe con los acreedores. La mediación ordenada por la jueza nos provee de un mecanismo adicional para adelantar nuestra política pública y tratar de conseguir acuerdos consensuales con los acreedores. Estamos optimistas en que este procedimiento rendirá frutos positivos para el pueblo de Puerto Rico”, indicó Portela Franco en una comunicación escrita.

David Cordero Mercado colaboró en esta historia.