En contra del reloj Asamblea Legislativa con exigencias de la Junta

Solo quedan horas para que venza el plazo de la Asamblea Legislativa para hacer los cambios exigidos por la Junta de Control Fiscal (JCF) al presupuesto para el año fiscal 2017-2018.

Las conversaciones entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el presidente del ente federal fracasaron tras una reunión realizada esta mañana, según reportó la emisora WKAQ. Ayer el líder senatorial invitó a Carrión a una vista de la Comisión de hacienda que se hará hoy a las 2:00 p.m. sobre el presupuesto, hecho que el presidente de la JCF declinó.

Posterior a la reunión se realizó una conferencia de prensa con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Antonio “Tony” Soto.

De igual forma, indicaron que las resoluciones del presupuesto sin los cambios ya están listas para la firma del gobernador Ricardo Rosselló.

“Ellos dijeron que tomaron nota de que nosotros dijimos, que lo iban a evaluar y se comunicarían con nosotros”, expuso Schatz sobre el recorte propuesto por la JCF de $16 millones en gastos no legislativos.

—Confirmado—.JCarrión III con la Junta, acuden al Senado al pedido de su Pres TRivera Schatz.Se reunieron y no hubo acuerdo.#RDclaro pic.twitter.com/SCIA9u86cr — WKAQ 580 (@WKAQ580) June 29, 2017

En una carta enviada a Schatz, Carrión expuso que mañana en su octava reunión verán en detalle el presupuesto que, según expuso en una carta, necesita cambios equivalente a un recorte de $318 millones.

“Este viernes 30 de junio estaremos llevando a cabo las vistas de presupuesto donde estaremos discutiendo el presupuesto fiscal para el 2018 como parte de los requerimientos bajo la ley federal PROMESA. Esta reunión será abierta al público y transmitida en vivo por Internet. (…) Como siempre, será más que bienvenido para asistir a la misma”, indicó Carrión en declaraciones escritas. La reunión se llevará a cabo a partir de las 8:30 a.m. en el salón Miramar del Hotel Sheraton, Distrito de Convenciones.

Entre los cambios exigidos por la Junta están la identificación de la reserva de $200 millones, condición para no recortar la jornada laboral de los empleados públicos y para no eliminar el bono de Navidad.

Además, solicitó recortes en gastos no legislativos y asignaciones especiales. Entre esos cortes se incluyen $78 millones que se añadieron en la Asamblea Legislativa por conceptos de gastos no legislativos y $25 millones que no se recortaron de las asignaciones especiales cuando la Junta recomendó eliminar $30.