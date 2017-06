Denuncian "secretismo" de la Junta durante vista pública

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera (Aafaf), Gerardo Portela Franco, así como el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) aseguraron hoy que los técnicos de la Junta de Control Fiscal (JCF) nunca les informaron en las reuniones sobre presupuesto los señalamientos que hiciera el presidente del ente federal José Carrión, mediante carta a los líderes legislativos el 27 de junio; a tres días de que culmine el año fiscal sobre los gastos legislativos adicionales y/o duplicados en particular $16 millones.

“No”, respondieron ambos a una pregunta del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a esos fines y que se produjo en una vista senatorial de la Comisión de Hacienda. También se informó que la Asamblea Legislativa aprobó cuatro resoluciones conjuntas camerales que contienen el presupuesto para el año fiscal que comienza en julio ascendente a $9,562 millones pero queda pendiente de aprobación una resolución sobre donativos legislativos.

Asimismo, María González de AAFAF dijo que la partida de $78 millones que la JSF definió como “gastos no legislativos” no son parte del presupuesto de la Asamblea Legislativa porque son “asignaciones especiales” que son las que hace el gobierno a diferentes entidades y en ocasiones por disposición de ley. Rivera Schatz informó que la partida de donativos legislativos era originalmente de $20 millones y se redujo en $2.8 millones en la aprobación del presupuesto y en la carta se pretende que se recorten $30 millones de $20 millones y “esos números no cuadran”.

No descarta acudir a los tribunales

Por otra parte, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz no descartó que el gobierno acuda a los tribunales porque “queremos tener claro que si no le plantearon al Ejecutivo y no lo aclaran al Legislativo entonces cómo pretenden que se arregle si no dicen específicamente en qué renglón y en cual partida es que requieren correcciones, ajustes y revisiones”.

“No quiero que se diga que el Ejecutivo y el Legislativo tenían información que no tenían y ahí está la carta que firmó Carrión y lo que aclaró para el récord el señor Portela. No se trata de que queramos ser intransigentes ni chocar con la Junta, pero si tienes una exigencia para corregir un aspecto fiscal presupuestario lo mínimo que debes hacer es decir que en esta partida debe ajustarse en $2 millones por la siguiente razón y en aquellas $10 millones por la siguiente razón, y así sucesivamente; y eso no lo han hecho”, dijo Rivera Schatz.

En lo que respecta a la divulgación de los contratos y gastos de la JCF, el Presidente del Senado reiteró que no se descarta establecer por ley que la Junta publique esa información sin entrar en un “choque” con la Sección 108 de la Ley PROMESA que establece que el Gobierno local no los puede fiscalizar. “Más allá de la autoridad legal, está la autoridad moral y si usted exige un comportamiento en el gasto y una prudencia en el manejo de fondos públicos pues usted debe dar ejemplo”, comentó.

“Estamos diciendo publíquelo y diga en qué lo gasta. No le vamos a decir cómo gastarlo o lo que está mal eso lo adjudicará el pueblo que al final de cuenta es el dueño de esos $60 millones”, dijo a la prensa en un receso de la vista pública. Sobrino virtió para el récord de la vista que no se opone a esto.

Según el Director Ejecutivo de AAFAF en ninguna de las reuniones la JSF esbozó su propio presupuesto mientras que Portela dijo que “no lo he visto, me hubiese gustado verlo”.

Consecuencias del veto de línea

Rivera Schatz explicó que si hay un veto de línea del gobernador a ciertas partidas del presupuesto los abogados de los pleitos que se están dilucidando en la corte reclamarían ese dinero que estaría en una reserva y lo utilizarían para pagar porque no hay dinero asignado para el servicio de la deuda.

“Entonces es un mapa ideal para la gente que le gusta manejar transacciones no bajo la luz del sol y nosotros queremos que todo se haga bajo la luz del sol”, reconoció.

En torno a la ausencia del presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, el presidente del Senado dijo que Carrión se excusó mediante carta pero “queríamos que la JCF tuviera la oportunidad de compartir su razonamiento para el recorte de $319 millones.

A preguntas del senador Eduardo Bhatia Gautier sobre si el Senado verá el presupuesto nuevamente, Rivera Schatz indicó que todavía queda pendiente la Resolución Conjunta de la Cámara 200 que busca atiende donativos legislativos que podrían ser objeto de una acción del ente federal y “queremos dejar claro que ese dinero no es parte del presupuesto de la Asamblea Legislativa. La Resolución 200 está en conferencia hoy y es la que atiende el dinero que atienden las organizaciones”.

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot, quien lideró los trabajos de Iniciativa Comunitaria previo a su juramentación como legislador, dijo que “nos sentimos amenazados porque tenemos dignidad, existimos y tenemos que hablar. Me importa mucho más escuchar al País que al señor de la Junta que no tuvo el respeto de estar aquí. Los libros de finanzas de esos señores que no están aquí no enfocan otra cosa que no sea el sostenimiento de intereses inconfesables”.

Mientras, el senador independentista Juan Dalmau Ramírez estuvo solamente al inicio de la vista pública y se retiró porque la ausencia de la JCF “constituye el más reciente menosprecio. Nuevamente incurren en la prepotencia y no comparecen a responder preguntas”. Sin embargo, dijo que las organizaciones sin fines de lucro “están por debajo de lo necesario”.

En conferencia de prensa esta mañana el presidente del Senado dijo que “no es negociable quitarle fondos a SER de Puerto Rico, a la Cruz Roja Americana, al Boys & Girls Club a pacientes de cáncer de diálisis y de diabetes. Pretender proyectar ante la opinión pública que ese dinero es parte del presupuesto de la Asamblea Legislativa para convertir esto en un ‘issue’ político de que es que los legisladores están defendiendo y aumentando su presupuesto, pues no”.