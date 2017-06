Tata Charbonier reacciona a petición para destituirla

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, reaccionó hoy, miércoles a la petición que surgió en Internet hace dos días, la cual pide su destitución inmediata de su cargo.

“Puede que hayan 100 mil [firmas], yo he sido electa por el pueblo de Puerto Rico como la representante que más votos sacó. A mí eso no me gusta decirlo mucho, pero lo voy a decir porque me estás hablando de números. 250 mil votaron por mí en primarias, ciento treinta pico de mil votados en 17 municipios que fue donde solamente acumulé. Voy a seguir trabajando y voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo”, sostuvo la líder estadista en entrevista con NotiUno (630AM).

Charbonier aseguró respetar a las personas que difieren de su opinión. “Me avisan cuando lleguen a 24,999 para felicitarlo. Y respeto al que difiere de mí, lo respeto completamente y lo voy a seguir respetando. Pero, sencillamente nosotros venimos aquí hacer un trabajo. No vamos a discriminar contra nadie. No vamos a dejar de hacer el trabajo que prometimos porque se lo prometimos al pueblo”.

La dicha petición digital pide al gobernador Ricardo Rosselló la destitución de la representante. La misma está atada a las posturas y acciones legislativas de la legisladora a favor de la comunidad religiosa y en contra de la comunidad LGBTT, así como su trayectoria en temas como el cannabis.

“María “Tata” Milagros Charbonier está utilizando su puesto dentro de la Casa de las Leyes para realizar acciones que van en contra de nuestros valores como seres humanos y como pueblo. Intenta oprimir sectores de la minoría con medidas y proyectos de ley absurdos que atentan contra la igualdad y seguridad de nuestra sociedad. Nuestra isla no necesita más odio racial, sexual, social ni religioso, y personas como esta mujer son un peligro. Utilizar un cargo público para fomentar el odio, debe ser duramente castigado. El pueblo de Puerto Rico dice NO!!!!!!!”, lee la petición.

Algunos de los firmantes plantean expresiones como: “Estoy firmando libre y voluntariamente por que favorezco que destituyan a esta señora que lo único que ha hecho son medidas que fomentan el odio y discrimen social” y “No me parece apta para su posición cuando en toda legislación su postura depende de su religión personal”, entre otras expresiones.