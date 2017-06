Roban comida y medicamentos de santuario de animales en Cabo Rojo

Personal del Santuario de Animales San Francisco de Asís en Cabo Rojo, denunció que anoche robaron el alimento, medicamentos y otros materiales valorados en aproximadamente $5,000, destinados al bienestar de los 300 perros y gatos que alberga la institución sin fines de lucro.

“Afortunadamente, todos los animales se encuentran bien y no sufrieron ningún tipo de daño. No obstante, ellos y nosotros necesitamos ayuda para poder reponer lo hurtado y que las atenciones de los perros y gatos que están bajo nuestro cuidado no se interrumpan ni se afecten”, expresó a través de un comunicado de prensa Dellymar Bernal Martínez, presidenta de la Junta de Directores de SASFA.

Además de la comida y los medicamentos, también robaron artículos de uso diario, como bolsas, guantes, papel toalla, agua oxigenada, detergentes de limpieza y materiales de construcción. Estos materiales estaban eran utilizados para la remodelación de las áreas destinadas a los gatos y a mantener animales aislados mientras se atienden sus condiciones especiales o se culminan tratamientos.

“Se llevaron casi todo, especialmente la comida y los medicamentos, artículos de uso diario y materiales de construcción. Estimamos las pérdidas en $5,000”, reiteró Bernal Martínez.

De acuerdo al parte de prensa, esta situación es un duro golpe para la organización, que opera a base de donativos y voluntarios, pues no cuenta con el dinero disponible para reponer de manera inmediata el alimento, los medicamentos y los materiales hurtados.

Las personas interesadas en hacer un donativo, pueden utilizar cualquiera de las siguientes alternativas:

ATH Móvil – 787.612.8587

Paypal – info@sasfapr.org]

Correo regular – PO Box 566 San Germán, PR 00683

Abonar a la cuenta de SASFA en la clínica veterinaria Animal Medical Hospital (Número de la clínica – 787-255-3316 / Cuenta de SASFA – 5587)

Actualmente, SASFA alberga a más de 300 perros y gatos, de los que 175 ya están listos para ser adoptados. El resto se encuentra recibiendo tratamientos preventivos, en proceso de vacunaciones, en espera de esterilización o castración, o padecen condiciones crónicas.