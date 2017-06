Congresista pedirá más fondos para enseñar inglés a boricuas que se mudan a Orlando

La congresista demócrata de Florida, Stephanie Murphy anunció que radicará legislación para revisar la fórmula mediante la cual se asignan fondos a los programas de inglés como segundo idioma en su estado, ya que no se toma en consideración el alto número de puertorriqueños que se mudan allí y no dominan el inglés.

Las expresiones de Murphy, quien es una de las senadoras que apoya la estadidad para Puerto Rico, surgieron en un foro sobre Puerto Rico. La legisladora federal expuso que la fórmula federal para los programas de inglés como segundo idioma se basa en los extranjeros que se mudan a Estados Unidos, pero que los puertorriqueños no son extranjeros, por lo que el cálculo no se ajusta a la realidad en regiones como la Florida central. Mencionó por ejemplo que el año pasado se matricularon 1,200 estudiantes puertorriqueños nuevos en el programa de inglés como segundo idioma solo en Orange County.

“Puerto Rico, por supuesto, no es un país extranjero. Así que los estudiantes que se mudan de la Isla a Florida no se cuentan correctamente en esa fórmula […] De esta forma, Florida —y específicamente la Florida Central— no recibe la cantidad de fondos que debería. En los próximos días, radicaré una medida para arreglar esa fórmula. Nuestros niños merecen una educación de primera y espero que esta medida, de convertirse en ley, sea de ayuda”, expuso Murphy durante el foro celebrado este lunes.

La congresista apoya abiertamente la estadidad para la Isla. Incluso, sostiene que el plebiscito de este mes es una expresión contundente que los republicanos no pueden ignorar.

Las expresiones de Murphy se reportan en el portal Florida Politics.

Más de un millón de puertorriqueños viven en Florida, según datos de la Hispanic Federation. Se proyecta que para el año 2020, será la comunidad hispana más grande en el estado.