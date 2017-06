Pedro Julio Serrano: "Menos peticiones y más acciones"

Ante la petición digital que surgió ayer para que se destituya de su cargo a la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María “Tata” Milagros Charbonier, el activista de derechos humanos de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBTT), Pedro Julio Serrano, reaccionó en las redes sociales exhortando a los miles de firmantes de la petición a participar de las marchas y protestas, más allá de plasmar su nombre en una petición que no tendría repercusiones reales en términos de una destitución.

“Empiezo por aclarar que yo también quiero que Tata Charbonier salga de la Legislatura”, apuntó Serrano. “Si las miles de personas que han firmado esa petición, fueran a las protestas, escribieran o llamaran a sus legisladores, alzaran su voz, votaran diferente – la historia sería otra”, continuó el activista en su publicación.

Según explicó Serrano, sólo la Cámara de Representantes puede empezar un proceso de residenciamiento contra Charbonier, tal cual lo establece la sección 21 del Artículo 3 de la Constitución de Puerto Rico.

“Aplaudo y felicito cualquier iniciativa, como la de la petición exigiendo la destitución de Charbonier. No la rechazo, pues no le digo a nadie como hacer su lucha. Lo que no hago es compartirla, pues de nada vale una petición que no tiene fuerza para impulsar un cambio”, indicó el activista.