Mujer deja su reciclaje en alcaldía de Cabo Rojo

Una mujer, identificada como Teresa Pérez, se hizo viral en la Internet en las últimas horas luego de publicar en sus redes sociales un video, el cual se observa cuando lleva su bolsa de reciclaje a la alcaldía de Cabo Rojo

“Si no me lo recogen lo traigo a la alcaldía. Esto lo dejo aquí porque no me la recogieron porque y que hay un tangón. Eso no dice mi nombre. Así que aquí se las dejo”, le indicó Pérez a la empleada del dicho municipio. Esta última respondió: “Corazón es que no puede dejarla aquí”.

Mientras, Pérez le contestó a la recepcionista: “Si yo la dejo en otro lado me dan multa, so’ la dejo aquí en la alcaldía. Muchas gracias”.

La mujer colgó el video en cuenta de Facebook, que al momento de esta nota, posee más de 85 mil reproducciones y más de mil ‘shares’. La mayoría de los más de 200 comentarios que tiene el video, favorecen la acción de la fémina.

