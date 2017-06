Hotel Normandie necesita $20 millones para su restauración

El Hotel Normandie necesita 20 millones de dólares para su restauración, indicó hoy el nominado director de la Compañía de Turismo, José Ramón Izquierdo Rodríguez, en audiencia pública de la Comisión de Nombramientos del Senado.

En dicha audiencia los senadores Luis Berdiel Rivera, Henry Neumann Zayas, José Pérez Rosa, Migdalia Padilla y Carlos Rodríguez Mateo anunciaron que votarán a favor. Por su parte, el senador popular Cirilo Tirado Rivera informó que recomendará a su delegación que voten a favor del nombramiento.

“El antiguo Hotel Normandie tiene muchos retos y no hay nadie más que yo que quisiera ser partícipe de un corte de cinta en donde anunciamos que el hotel ha sido renovado y que esta emblemática propiedad volverá. No les niego que ha habido mucho interés porque hay opción de compra para esa propiedad pero los ingenieros me pueden orientar mejor. El hotel tiene unos problemas estructurales que conllevan una inyección de dinero para estabilizarlo únicamente y está estimada en $20 millones. También tenemos la situación de que muchos de los cuartos correspondían a lo que era el deseo del turista en tiempos anteriores: eran más pequeños con un baño pequeño. Ahora al turista no le importa tanto el cuarto grande pero sí necesita un baño espaciosa con una bañera lisa”, opinó el nominado.

“Hay un reto que requiere ponerse creativo quizás construyendo alrededor del hotel y utilizar la estructura para otro uso (como) reuniones de grupo o demás de manera que se pueda preservar la integridad de la propiedad y se pueda maximizar su uso. El lote es muy atractivo y debemos continuar desarrollándolo para que cualquier plan que trabaje el Normandie tiene que atender la realidad de que hay espacio para crecimiento”, añadió Izquierdo Rodríguez.

En torno a los ingresos por concepto de “room tax” en las más de 15 mil habitaciones endosadas por Turismo, Izquierdo Rodríguez informó que durante el actual año fiscal recaudaron $37.3 millones pero a pesar de proyectar una reducción de $9.8 millones para el año que comienza el próximo 1 de julio pero alegó que del año pasado a junio actual, este impuesto “se ha normalizado en todas las regiones”.

El tiempo más álgido para la recaudación del “room tax” se produjo cuando en Puerto Rico predominó el año pasado el virus del zika lo que provocó cancelaciones de eventos internacionales deportivos en la Isla. A raíz de esta situación, Izquierdo Rodríguez indicó que todos los acuerdos que la Compañía de Turismo está realizando para este tipo de eventos, no son de un año sino que los mismos se amplían hasta tres años para de esta forma “dar certeza” a los organizadores de que cuentan con el gobierno y viceversa. Anticipó que muchos de los eventos que fueron cancelados se llevarán a cabo este año y resaltó los foros en los que ha participado y/o desarrollado el gobierno como lo fue el Puerto Rico China Summit.

Actualmente existen 50 proyectos en desarrollo que aportarán sobre 3,200 habitaciones inyectando al erario $1 mil millones pero “esto no es suficiente”. A modo de ejemplo, el designado director de Turismo indicó que a pesar de que en San Juan y Carolina hay 7,800 habitaciones las mismas no son suficientes para cubrir las convenciones y actividades que se realizan en el Centro de Convenciones Dr. Pedro Rosselló el cual está “infrautilizado hasta que el área metropolitana tenga al menos 28 mil habitaciones”, dijo. Por esta razón, adelantó que promoverá enmiendas a los incentivos para el desarrollo turístico que fomenten la ampliación de la cantidad de habitaciones “donde sean más necesitadas”.

En el tema de las tragamonedas se registró una merma de $14 millones en la recaudación de este dinero. Mientras que para el año fiscal 2016-2017 se recaudó $267 millones en comparación con los $253 millones que han obtenido desde el 1 de julio pasado hasta la fecha por lo que indicó que trabajará con la Ley de Juegos de Azar para “aumentar la competitividad” porque data del 1948.

De hecho, sobre el Proyecto de la Cámara 1172, aprobado por el Senado el 25 de junio y que enmienda el Código de Rentas Internas para establecer el pago por derechos de licencia para maquinas operadas con monedas a partir del 1 de julio de 2017, la senadora Migdalia Padilla Alvelo, le aclaró al nominado que como parte de los recaudos de los estimados de ingresos para el presupuesto 2017-2018 se aumentó de $2,500 a $3,000 el costo de la licencia para operar las mismas.

Por otra parte, Izquierdo Rodríguez se comprometió de fomentar el turismo agroecológico de la montaña que forma parte de una ley firmada por la administración del exgobernador, Luis Fortuño Burset. “Estamos viendo una tendencia hacia esas propiedades que cumplan con un nicho”, resaltó el nominado.

Recientemente el gobierno anunció la firma de un acuerdo colaborativo con la plataforma de alojamientos de “Airbnb” para que esta empresa sea quien recaude y remita el impuesto sobre “room tax” a Turismo. Asimismo, aumentó el acceso aéreo y marítimo a la Isla mediante la llegada de vuelos de Iberia, Southwest, Air Transat y Allegiant Air.



En el caso de acceso marítimo Turismo contempla que durante el año fiscal 2017-2018 lleguen a la Isla en cruceros 1.6 millones de pasajeros. Asimismo, el nominado confirmo que Norwegian Cruise Line aumentará sus “homespots” desde San Juan de ocho a 16 a partir de la temporada invernal 2018-2019. También, en colaboración con la Autoridad de Puertos Turismo logró que Royal Caribbean sustituya su “barco pasado” en Puerto Rico del Adventure of the Seas Freedom of the Seas a partir de mayo de 2018 lo que representa la llegada de 800 pasajeros adicionales.

El designado director de Turismo, informó que tiene una partida de $250 mil para una campaña agresiva de turismo interno. Explicó que han aprovechado la coyuntura de la crisis económica de aquellas personas que no pueden viajar fuera de Puerto Rico para que hagan turismo interno. “Yo prefiero concentrarme en las riquezas de P.R.”, señaló Izquierdo. En la campaña se ha creado el hashtag #estaesmiisla para que sea el usuario quien introduzca el contenido. “No podemos posicionarnos a nivel internacional si nosotros mismos no conocemos nuestra Isla”, señaló.

Según consta en la Página de Internet del Senado el nombramiento de Izquierdo fue sometido el pasado 15 de mayo a pesar de que el gobernador, Ricardo Rosselló realizó el anuncio a finales de diciembre de 2017.

Izquierdo Rodríguez obtuvo un bachillerato en Artes con concentración en Historia y Estudios Latinoamericanos e Ibéricos en Haveford College en Pensilvania y cursó estudios en Gobierno y Política Económica en el London School of Economics and Political Science. Más adelante, obtuvo en grado de Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ejerció la abogacía a nivel privado, fue secretario general de la World Boxing Association, director ejecutivo del North America Boxing Organization. También, fué ayudante ejecutivo y director de Asuntos Legales y Legislativos en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y fue asesor legislativo.