Denuncian apagones en municipios

El escenario en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha provocado que cada vez sean más frecuentes las interrupciones de servicio en varios municipios del país.

Esto ante la falta de mantenimiento en las subestaciones, el poco desenganche y la escasez de empleados que enfrenta la entidad en medio de una crisis fiscal. Así lo denunciaron los alcaldes de San Germán y Hormigueros, Isidro Negrón y Pedro García, respectivamente, quienes aseguraron que diariamente hay interrupciones de servicio de luz y, como consecuencia, del agua en sus ayuntamientos.

La situación, según los ejecutivos, se replica en los municipios de Cabo Rojo, Mayagüez, Añasco, Rincón y Moca, lo que García consideró como un problema que afecta en general a los municipios del oeste. El alcalde de Hormigueros atribuyó la situación al “pobre mantenimiento preventivo a las líneas de transmisión y a la subestaciones. Hay un pobre mantenimiento de los interruptores y no hacen desenganche”. Describió que, mientras no se haga mantenimiento a las líneas, provoca que a la menor situación diversos sectores de los municipios se queden sin servicio, lo que se complica con el “casi ningún desenganche de líneas” que con pocos vientos que den a los árboles provocan las interrupciones. “Si viniera un huracán, el país estaría meses sin luz”, manifestó García, al destacar que el pasado miércoles el municipio completo quedó sin luz, por lo que el jueves cursó una carta al director de la AEE, Ricardo Ramos, que hasta el cierre de esta edición no había sido respondida.

Negrón señaló a Metro que el caso de San Germán se afectó más la zona norte, donde “prácticamente se va la luz todos lo días. Al cortarse el servicio esto provoca que se vaya la luz y el agua porque muchas de comunidades el servicio de agua está atado a la luz”, expuso el alcalde.

El panorama es similar en ambos municipios, según indicaron ambos alcaldes, pues los residentes llaman a la alcaldía para pedir ayudas porque hay barrios que quedan sin servicio por largas horas, lo que provoca que se dañen sus alimentos y enseres. De hecho, el alcalde de San Germán reveló que se le dañó la nevera.

El alcalde de Hormigueros sostuvo que la situación lleva unos seis meses. Sin embargo, detalló que “es un problema que se viene acumulando de años”. Asimismo, las denuncias que hicieron ambos ejecutivos municipales son equivalentes a las que hicieran en el pasado los sindicatos que agrupan los empleados de la Autoridad.

Informe revela irregularidades en operaciones de la AEE

A la crisis en la corporación pública se le sumó ayer un informe de la Contraloría que reveló irregularidades en las operaciones de la AEE mientras detalló múltiples deficiencias en la Oficina de Combustible de la Autoridad, en cuanto a la reglamentación, la compra de combustible, los desembolsos, el recobro de los costos por el alquiler de tanques a los proveedores de combustible y del registro, y envío de contratos a la Oficina de la Contralora. Del documento se desprende que la Autoridad llevaba hasta 19 años sin actualizar la reglamentación que rige los procesos de compra de combustible conforme a los cambios administrativos, operacionales y organizacionales.

La auditoría de siete hallazgos señala múltiples deficiencias contables, como el subarrendamiento —mediante correo electrónico y no en un contrato formal— de los tanques de combustible por $2.3 millones a un proveedor; no se había facturado $1.9 millones a tres proveedores de combustible en el 2012, sino hasta que los auditores solicitaron información. En un periodo de 516 días que tardaron para entregar los documentos, los auditores solicitaron información en 175 ocasiones.

Insostenible PREPA

Por otro lado, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés) publicó ayer una opinión en la que establecen que el Aguirre Offshore Gas Port, conocido como PREPA, no tiene un plan viable para financiar el proyecto de $380 millones, lo que obligaría a los contribuyentes a absorber los costos.