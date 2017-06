Satisfechos hoteleros con que se cobre impuesto a Airbnb

El presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), Miguel Vega, se mostró complacido con el acuerdo firmado por el Gobierno y la compañía Airbnb para la recolección del impuesto por habitación y con las enmiendas que se realizarán al Código de Rentas Internas para asegurar el pago de los derechos de licencias para máquinas de entretenimiento para adultos.

“Estamos convencidos de que la recolección del impuesto por habitación que trae el acuerdo entre el gobierno y Airbnb, así como la aprobación en Cámara y Senado del P. de la C. 1133, es un gran paso en la dirección correcta. “Con este acuerdo se comienza a tener una competencia justa entre las diferentes alternativas de alojamiento que tenemos disponibles como destino”, precisó. Este acuerdo esto debe ir atado a una fiscalización y reglamentación efectiva sobre la calidad del producto para asegurar que el visitante tenga una experiencia positiva”, explicó Vega en una comunicación escrita.

Asimismo, Vega dijo estar satisfecho con las enmiendas que se estarán haciendo al Código de Rentas Internas a través del P. de la C. 1142, el cual establece, entre otras cosas, imponer $300 de impuesto anual por concepto de licencia por cada vellonera, mesa de billar y máquina o artefacto de pasatiempo manipulado con monedas o fichas de tipo mecánico, electrónico o de video exclusivamente para uso de menores de edad. También, por cada máquina de entretenimiento para adultos se tendrá que pagar $3,000 por concepto de derechos por licencia para operar.

“Las enmiendas al código de rentas internas que aumenta el costo por licencia tragamonedas en cierta forma garantizará que los dueños de estas máquinas no utilicen licencias que no le corresponden para evadir las responsabilidades contributivas’, dijo. “Es indispensable que la Compañía de Turismo haga cumplir las disposiciones de la Ley de Juegos de Azar para poder tener una competencia justa y que no se sigan afectando las operaciones de los casinos”, culminó.

Según datos del Departamento de Hacienda se espera generar $60 millones por concepto de un aumento en el costo de las licencias de máquinas de entretenimiento para adultos.