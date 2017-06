Piden interpelar en la Legislatura al presidente de la Junta

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Raúl Torres Cruz, reclamó el lunes, que se cite a una sesión de interpelación en Cámara y Senado.

Sostuvo que es necesario que los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado tengan la oportunidad de preguntar y aclarar con el presidente de la Junta federal de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, cuáles han sido las exigencias y pautas exigidas y establecidas por la Junta de Control Fiscal para el presupuesto del gobierno del año Fiscal 2017-2018, que acaban de aprobar en la Asamblea Legislativa.

“Emplazo al gobernador Ricardo Rosselló a solicitar a los presidentes de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y del Senado, Tomás Rivera Shatz a que citen a una Sesión de Interpelación al señor José Carrión, tercero. En esa Sesión de Interpelación los legisladores y el pueblo de Puerto Rico tendremos la oportunidad de conocer de sus propias respuestas, las exigencias fiscales, recortes, acuerdos y desacuerdos de la Junta de Control Fiscal con el Gobierno de Puerto Rico. Esto nos permitirá el que podamos establecer un verdadero proceso de interacción para trabajar en conjunto por el bienestar de nuestro País. Además, permitirá que nuestro pueblo pueda ver con transparencia quién tiene la verdadera responsabilidad por la acciones fiscales que nos afectan a todos”, dijo el legislador en declaraciones escritas.

Torres Cruz sostuvo que apoya la posición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de no aceptar, la intención de los miembros de la Junta de Control Fiscal para establecer como medida de control en los gastos del gobierno, la reducción de jornada de trabajo y la eliminación del bono de navidad a los empleados gubernamentales.

“La reducción de jornada de trabajo y la eliminación del bono de navidad a los miles de padres y madres de familias que trabajan en el gobierno no solo afectará adversamente a éstos, sino que tendrá un efecto detrimental en espiral sobre la economía de Puerto Rico”, puntualizó el Legislador.

“Felicito al gobernador Rosselló por sostener una posición firme ante la intención de los Miembros de la Junta de Control Fiscal, dejando claro que no permitirá la reducción de jornada de trabajo ni la eliminación del bono de navidad. De igual manera, aplaudo su expresión de que la Junta de Supervisión Fiscal solo tiene la capacidad en Ley de sugerirle al Gobierno de Puerto Rico medidas fiscales y recortes, pero que la discreción de implantarlas o no, corresponden a su gobierno, según lo dispuesto en la Sección 205 de la Ley Federal PROMESA. Siendo esto así, ahora podemos ver con mayor claridad que las decisiones de recortar fondos a los servicios de bienestar social, educación, seguridad y desarrollo económico han sido tomadas por la administración de Ricardo Rosselló y la Legislatura PNP y no por la Junta de Supervisión Fiscal”, sentenció Torres Cruz.