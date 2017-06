El Papa advierte que los cristianos “no consultan el horóscopo”

El papa Francisco ofreció una homilía en la Casa Santa Marta en la que destacó que el verdadero cristiano no anda consultando horóscopos o buscando la suerte porque debe dejarse llevar por la voluntad de Dios.

“El cristiano no tiene el horóscopo para ver el futuro; no va al adivino que tiene la bola de cristal, o a que le lean la mano. No, no. No sabe dónde va. Es guiado. Y esto es como una primera dimensión de nuestra vida cristiana: el despojarse”, dijo el Papa, según reseña la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) desde El Vaticano.

El Papa destacó que los cristianos se despojan y ponen su fe en Dios para ir a una promesa.

En la misma homilía, Francisco advirtió sobre la costumbre de no hablar bien del prójimo “cuando la lengua se mueve como quiere”.

Te recomendamos este vídeo relacionado: