Asegura Charbonier que Natal vive un reality show

La representante María Milagros Charbonier aseguró hoy, lunes que su homólogo del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Natal Albelo, vive un “reality show” en reacción a los señalamientos que le hiciera el legislador.

“Yo no me ofendo por nada que pueda decir señor. Todos sus turnos, desde que llegó a la Legislatura tanto cuando era representante de mayoría, como los que toma ahora son de controversia y no aportan nada a la discusión pública de las medidas serias y responsables”, expresó Charbonier en entrevista radial (Radio Isla 1320).

Añadió que “yo no le hago caso a él, allí nadie le hace caso, ni su propia delegación le hace caso a las cosas que habla este señor. Allí el pueblo puede determinar quien hace legislación responsable y trabajar responsablemente y este lo que vive es una vida en un reality show”.

La reacción surge luego de que ambos intercambiaran mensajes por la red social Twitter.

“Nosotros fuimos allí a trabajar y nada de lo que pueda decir ese señor va a afectar ni a mi ni a ningún representante”, expuso la representante en la entrevista.