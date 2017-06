Amenaza de impuesto a furgones agravaría crisis

La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) denunció que en el fin de semana el Senado aprobó el Proyecto 566, que reafirma el impuesto a los furgones que entran a la isla.

Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA, expuso que la medida, además de reafirmar el impuesto que han debatido por más de cinco años, también abrirá la puerta a que se incremente el monto que se les cobra eventualmente.

“Además, trata de básicamente echar hacia atrás las decisiones judiciales que se han dado en los pasados años desde que esto comenzó”, precisó sobre el proyecto del Senado.

Reyes comentó que la industria ha perdido en los pasados años millones de dólares por ese proyecto de inspección en los furgones que inició con la meta de atajar la criminalidad y, según el portavoz de MIDA, no se ha encontrado nada.

“Desde 2011 ha habido varias decisiones. El Tribunal federal determinó que no se podía cobrar por cosas que no se inspeccionaban, por ejemplo, la carga suelta, la carga líquida, los carros, todas esas cosas que no vienen en un furgón no se les puede cobrar porque lo estaban cobrando”, aseguró Reyes, quien explicó que la preocupación de la industria es que se aumente el impuesto de las inspecciones que consideran infructíferas.

De igual forma, reseñó que en 2014 el tribunal había revelado que el permiso de inspecciones había expirado. “Por lo tanto, hubo más de dos años, donde se estuvo inspeccionando y se estuvo cobrando de manera ilegal. Esa es una decisión final y firme (del tribunal) y no tiene vuelta atrás”, comentó.

“Ahora hay varios procesos reclamándole a la Autoridad Puertos el dinero cobrado ilegalmente”, manifestó el empresario.

Consecuencias de otro aumento en los furgones

Entre las consecuencias de continuar con el impuesto o hasta aumentarlo se encuentra el encarecimiento de los productos y los servicios en el país, expuso Reyes.

Este agregó que el impuesto “es un gasto innecesario que estamos pagando y nos está haciendo menos competitivos en Puerto Rico porque todo llega por los muelles”.

Precisamente, los productos que no entraban en el impuesto por determinación judicial, como los líquidos, los autos, entre otros, podrían aumentar si se aprueba el proyecto.

Finalmente, Reyes comentó que se comunicaron con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien se comprometió a ver el proyecto en vistas públicas.